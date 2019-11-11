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/ Грип та застуда

Слабость сильных: тестостерон подавляет выработку антител к вирусу гриппа

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При оценке риска заражения гриппом и последствий болезни врачам рекомендуют учитывать пол пациентов. Как показывают эпидданные: мужчинам чаще требуется госпитализация при вирусных заболеваниях и среди представителей мужского пола выше смертность от осложнений.

Несколько лет назад ученые провели эксперимент с участием мужчин и женщин и доказали, что сильная часть человечества слабее в плане здоровья и сложнее переносит грипп, сообщает Sputnik.

В исследовании приняли участие 1 700 человек. Участников эксперимента заразили вирусом ОРВИ. Медики отслеживали реакцию организма каждого из добровольцев, а те в свою очередь тоже фиксировали особенности самочувствия. Как оказалось, мужчины достаточно часто переоценивали степень ухудшения самочувствия, а женщины, говорили о своем состоянии объективно.

По статистическим данным мужчины больше подвержены заражению простудой и гриппом, и времени на выздоровление и лечение им нужно вдвое больше, чем женщинам.

По мнению ученых Стэндфордского университета, США, иммунный ответ на вирусные инфекции у мужчин намного слабее из-за высокого уровня тестостерона, так как этот гормон может подавлять выработку антител.

В исследовании PNAS исследователи изучили белки, обнаруженные в крови 53 женщин и 34 мужчин, которым сделали прививку от гриппа. Эти белки, называемые иммуносигнальными белками, сообщали исследователям, насколько сильным был иммунный ответ, - пишет everydayhealth.

Высокий уровень тестостерона коррелирует с более низким ответом. Причем, чем больше тестостерона в крови, тем сильнее меняется работа генов и тем слабее иммунный ответ организма. Роль тестостерона в иммунном ответе мужчин может заключаться в том, чтобы ослаблять его, но и в этом ученые готовы искать "позитивные нотки". Повышенная восприимчивость мужчин к инфекциям может стать эволюционным компромиссом для лучшей выживаемости от тяжелых травм.

Тестостерон плохо сказался и на мышах: им ученые попытались искусственно увеличить его количество. Большие дозы гормона, которые вводили подопытным, полностью подавили врожденный иммунный ответ.

А вот женский половой гормон эстрадиол способствует активации врожденного иммунитета и защищает самок (исследования тоже проводились на мышах) от осложнений после гриппа.

Тестостерон подавляет иммунный ответ на вирусные инфекции у мужчин

Тестостерон подавляет иммунный ответ на вирусные инфекции у мужчин

Иллюстрация

Кроме того, как выяснили ученые из Японии, у женщин иммунная система стареет медленнее. Изучение образцов крови 356 добровольцев (здоровые люди в возрасте от 20 до 90 лет) показало: с годами количество лимфоцитов у женщин увеличивается, а у мужчин - уменьшается. Именно поэтому дамы в среднем живут дольше, предполагают авторы работы.

Исследователи сходятся во мнении, что миру необходимы дополнительные и более масштабные клинические исследования гендерных различий, чтобы устранить фундаментальное неравенство между мужчинами и женщинами при лечении заболеваний.

Впрочем, сегодня ученых сильнее беспокоит более актуальный вопрос, а именно – вернется ли "свиной грипп" в сезоне 2019/20?

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Тема
здоров'я
Тег
грип
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