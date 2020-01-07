Що робити, якщо захворіли на грип

Сезон грипу та застуд в розпалі! Тому нагадуємо: якщо захворіли – залишайтеся вдома! Звичка переносити хворобу “на ногах” небезпечна, як для вашого здоров’я, так і для здоров’я людей, що вас оточують.

Найголовніше про запобігання та лікування грипу і застуди.

Грип як і застуду потрібно лікувати. Але буває складно відрізнити, особливо, на початку, чи ви застудилися чи все-таки “підчепили” вірус грипу.

Наш організм – основний інструмент боротьби з грипом. А такі симптоми як гарячка, головний біль, біль у м‘язах, у горлі, кашель та нежить – це захисні реакції організму на вірус, що допомагають з ним боротися.

Є один міф про вакцинацію проти грипу – що через неї можна захворіти. Втім, це неможливо. Вакцина від грипу абсолютно безпечна. Але у деяких випадках, робити щеплення проти грипу не варто, і їх, насправді, досить мало. Існує лише кілька протипоказань до вакцинації, в тому числі й проти грипу.

У лікуванні застуди не є ефективними антибіотики, інтерферони, імуномодулятори, рослинні препарати та поїдання вітамінів. “Чим лікуватися?” — запитаєте ви. Передусім, не займатися самолікуванням, а звернутися за порадою до свого сімейного лікаря. А тут написали докладно, як можна полегшити симптоми, та яке лікування найбільш дієве.

Вірус грипу є дуже заразним, адже небезпечні патогени, які його викликають, люблять подорожувати та легко передаються іншим людям. Аби цьому запобігти, можна робити кілька речей: якщо захворіли – відпочивати вдома і не наражати інших на небезпеку; носити хірургічну маску – вона допоможе стримати ваші бактерії, а також правильно пчихати.

Досить поширене твердження про вакцинацію від грипу – начебто взимку робити щеплення вже надто пізно. Якщо у вас є питання чи зараз не пізно – відповідь: однозначно ні. Адже вакцинація – найбільш дієвий засіб захисту від хвороби.

Як розпізнати та вберегтися від грипу moz.gov.ua

Особливо, важливо вакцинуватися проти грипу дітям, літнім людям та людям з ослабленим імунітетом. Бо вони найбільше ризикують отримати серйозні ускладнення, якщо захворіють.

Вітамін С нам завжди потрібен, але його “ударні” дози не лікують застуди, хоча саме в цьому разі радять його приймати багато. Достатнє споживання вітаміну С частково запобігає застудним захворюванням, але не лікує.

Будьте уважні, коли купуєте ліки. Не всі засоби, якими ми звикли лікуватися мають доведену ефективність та справді допомагають побороти грип. Таке “лікування” не лише не прискорить одужання, але й вартуватиме чималих коштів вашому бюджету. Пам’ятайте, доказова медицина та консультування з вашим лікарем збережуть ваші час та гроші.

Але, звісно, найкраще – не хворіти взагалі! Тому не забувайте мити руки, вакцинуватися проти грипу (ніколи не пізно), завжди провітрювати приміщення та проводити більше часу на свіжому повітрі. Постійне дотримання здорового способу життя також допоможе не захворіти.

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