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/ Грип та застуда

Щеплення від грипу: названа небезпека вакцинації

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Вакцинацію від грипу можна робити не всім, для цього існують абсолютні та відносні протипоказання.

Про це повідомляють "Аргументи і Факти". Напередодні нового сезону грипу вже починаються кампанії масової вакцинації, проте потрібно пам'ятати, що щеплення від грипу буде корисне не всім.

За словами лікарів, абсолютними протипоказаннями є такі обставини:

  • важкі захворювання крові,

  • ниркова недостатність,

  • хвороби ендокринної системи,

  • серцева недостатність,

  • хвороби дихальних шляхів.

Названа небезпека вакцинації

Названа небезпека вакцинації

bagnet.org

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Крім того, щеплення від грипу не потрібно робити на першому триместрі вагітності, дітям до 6 місяців і алергікам. Також щеплення не варто робити незабаром після захворювання респіраторними інфекціями – краще почекати щонайменше місяць.

Як писав OBOZREVATEL, у новому епідемсезоне українців чатує грип А/H3N2 (Сінгапур) і грип групи В, а також активація кору і дифтерії.

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грип Щеплення від грипу
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