Щеплення від грипу: названа небезпека вакцинації

Вакцинацію від грипу можна робити не всім, для цього існують абсолютні та відносні протипоказання.

Про це повідомляють "Аргументи і Факти". Напередодні нового сезону грипу вже починаються кампанії масової вакцинації, проте потрібно пам'ятати, що щеплення від грипу буде корисне не всім.

За словами лікарів, абсолютними протипоказаннями є такі обставини:

важкі захворювання крові,

ниркова недостатність,

хвороби ендокринної системи,

серцева недостатність,

хвороби дихальних шляхів.

Названа небезпека вакцинації bagnet.org

Крім того, щеплення від грипу не потрібно робити на першому триместрі вагітності, дітям до 6 місяців і алергікам. Також щеплення не варто робити незабаром після захворювання респіраторними інфекціями – краще почекати щонайменше місяць.

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