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/ Грип та застуда

Ще не грип, але вже небезпечно: в Європі фіксують важке протікання ГРВІ

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За тиждень з 14 по 20 жовтня в Європі зафіксовано 432 випадки важких гострих респіраторних інфекцій, які спостерігалися в 8 країнах. Из 1 627 випадків, зареєстрованих з початку епідсезону, 59% зафіксували у дітей у віці від 0 до 4 років, 16% - від 5 до 14 років. З початку сезону поки тільки один випадок захворювання важкої гостру респіраторну інфекцію дав позитивний результат на вірус грипу типу B.

В даний час показник смертності в Європі відповідає стандартному для цієї пори року, повідомляє Flu News Europe.

Нагадаємо, в Україні ГРЗ і ГРВІ також найчастіше хворіють діти, так як вірус легко передається в дитячому колективі.

Перебіг вірусної інфекції як правило супроводжується значним підвищенням температури. Що ускладнює ситуацію, особливо для дітей - недавні дослідження, проведені в США, довели, що жарознижуючі препарати можуть негативно впливати на печінку. У тих, хто, намагаючись збити високу температуру прийомом від восьми до дванадцяти грамів парацетамолу одномоментно, може розвинутися гостра печінкова недостатність.

В Україні ГРЗ и ГРВІ найчастіше хворіють діти

В Україні ГРЗ и ГРВІ найчастіше хворіють діти

Ілюстрація

Тому найбільш дієвим способом боротьби з грипом і ГРВІ залишається імунна і противірусна терапія, причому вибір робиться на користь препаратів з доведеним нульовим рівнем токсичності і прямої противірусної дією. Читайте більше на Грип.ua.

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Тема
здоров'я
Тег
грип
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