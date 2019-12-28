Найзатяжніша війна: як остаточно перемогти грип

У сучасному світі людина, яка жодного разу не хворів на грип, вважається інопланетянином, оскільки цей вірус став чимось на зразок всесвітнього кармічного прокляття. Щорічно грип вражає мільйони людей, що загрожує важкими ускладненнями і навіть смертю.

Епідемії і пандемії можна порівняти з війною, в якій людство протистоїть сильному агресору. Кожен, хто перехворів, з жахом згадує викреслений з життя тиждень з високою температурою, ломотою і напівмаренням, отримуючи страх знову підчепити вірус. Цей страх живить знання про чималу кількість штамів, їх руйнівну дію і здатність мутувати – покращувати свою "зброю" проти нашого організму.

Порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих

Щороку, з приходом холодів суспільство занурюється в грипозну істерію через епідемію, про яку попереджають фахівці. А в інші роки – пандемічні – грип взагалі провокує апокаліптичні картинки. На зразок тих, якими відзначився сезон 2009/10.

Крім страху перед міццю "ворога", є страх через абсолютне нерозуміння природи грипу та дефіциту необхідних знань щодо його профілактики. Лікарі, безумовно знають закони цієї війни, не мають ні часу, ні бажання пояснювати пацієнтам прописні істини. І виходить, що люди страждають від нестачі інформації.

В режимі очікування…

Прийняття факту, що ви таки підчепили вірус грипу і вам доведеться пережити всі муки – процес складний. А якщо це не грип, а всього лише ГРВІ, адже їх збудників так багато? Але навіть якщо це ГРВІ, то рівень небезпеки не знижується. Тому що ГРВІ та грип – це вторгнення в організм агресивного "чужого", проти якого імунна система ще не встигла виробити ефективну зброю – антитіла. Різниця в тому, що тип вірусу визначає швидкість наростання вірусного навантаження і підвищення рівня запального процесу у верхніх та/або нижніх дихальних шляхах. Далі підтягуються бактеріальні ускладнення: риніти, тонзиліти, пневмонії та інших захворювань.

Так, збудники різні, але перші симптоми ГРВІ та грипу можуть бути схожі. Точно встановити причину хвороби можна за допомогою аналізу. По-перше, у нас така практика не прийнята. По-друге, результати аналізів хворий отримає в кращому випадку через 2-3 дні, а це втрата дорогоцінного часу і неслабка фора вірусу. Благо, що є препарати, які слід приймати в перші 48 годин після появи початкових симптомів (Таміфлю і лікарські препарати на основі Протефлазіду). Пізніше впливати на вірус марно, хвороба розвивається за своїми законами.

Що буде, якщо ворог переможе?

Якщо вірус потрапив в організм, потрібно якомога швидше загальмувати процес його розмноження і послабити його. Маніакальне миття рук і заїдання вітамінів часником – смішна оборона. Навіть вакциновані люди не мають 100% гарантії безпеки через можливу появу штаму, про який не знали і якого не чекали.

Зазвичай "знайомство" з вірусом грипу відбувається через дихальні шляхи. І тут ми хочемо як краще, а виходить як завжди. На вторгнення вірусу організм відповідає примітивним нежитем, зволожуючи носоглотку. Але кожен поважаючий себе громадянин в цій ситуації починає панічно капати в ніс судинозвужувальні краплі, висушуючи слизову і гостинно відкриваючи вірусу двері. Це – перша помилка, яка позбавляє нас природного захисту.

Друга помилка – надія на імунітет. По-перше, сама людина не може адекватно оцінювати стан своєї імунної системи і спрогнозувати перебіг хвороби. По-друге, на початковій стадії захворювання індивідуальні можливості імунітету визначають лише час, за який вірус зламає захист організму. Потрібно розуміти, що він таки "візьме цю фортецю" – в однієї людини на другу добу, у іншої – на четверту. У вірусу такий дикий темп розмноження, що нам і не снилося. Тільки вдумайтеся, вірусне навантаження в перші дві-три доби виростає від 10 в 4-ій степені до 10 у 24-ій! З таким натиском імунітет, на жаль, просто не встигає справлятися.

Окупація організму вірусом: доступно і зрозуміло

Прорвавшись, віруси грипу кріпляться до мембрани епітеліальної клітини. Потім вони проникають всередину неї і створюють там власну біохімічну лабораторію по формуванню віріонів. Ці повноцінні вірусні частинки здатні виробляти собі подібних. Такі ферменти, як тимідинкінази, ДНК- і РНК-полімерази і нейрамінідази, беруть участь в синтезі вірусного геному. Збиваючись в банди, віріони вириваються з захопленої клітини і нападають на інші. Все це відбувається в шаленому темпі. "Любов" вірусу грипу до епітеліальних клітин пояснює поразку бронхів і легень. У цих органах і відбуваються такі сумні події-ускладнення, як гостре запалення легенів.

Попереджений – значить озброєний

Всі ці моторошні подробиці необхідні для того, щоб від розуміння механізму вірусної атаки перейти до пошуку ефективного захисту. Знаючи тактику і стратегію вірусу і читаючи лікарські інструкції, можна добути кілька козирів.

Гомеопатія і препарати для "прокачування" імунітету – непотрібні речі в боротьбі з вірусом і навіть не розглядаються як засіб для лікування! Тому вибір обмежений препаратами прямої противірусної дії. Ці ліки впливають на ферменти-помічники вірусу в проникненні і розмноженні. Завдання ефективного противірусного препарату для лікування грипу полягає не стільки в пригніченні синтезу нейрамінідази, що відповідає за проникнення вірусу в клітину, скільки в пригніченні тимідинкінази і РНК-полімерази, які забезпечують утворення вірусних частинок.

Традиційні препарати (Таміфлю і інші) блокують саме синтез нейрамінідази, так що пошук механізмів пригнічення синтезу тимідинкінази і РНК-полімерази дуже актуальний. До того ж, ці засоби мають вікові обмеження.

Вчені, проводячи клінічні дослідження, довели, що рослинні флавоноїди теж мають пряму противірусну дію. Вони безпечніші і їх дозволено застосовувати навіть при лікуванні дітей з перших днів життя. Флавоноїди пригнічують розмноження не тільки вірусів грипу, а й ГРВІ, блокуючи синтез всіх ферментів-помічників. Це означає, що організм пацієнта не отримує пікових вірусних навантажень, а імунна система не "лягає кістьми", щоб добити агресора.

Лікам на основі флавоноїдів немає ніякої різниці, боротися з грипом чи ГРВІ, вони однаково ефективні. Діючою речовиною є Протефлазід, який входить до складу препарату Флавовір – оновлений Імунофлазід.

Використовуючи Флавовір в боротьбі з грипом, кожен може змінити свою оборонну позицію на атакуючу!

Лариса Кузнєцова, педіатр, професор кафедри клінічної імунології та алергології Національної медичної Академії післядипломної освіти ім. Шупика

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!