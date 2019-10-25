Регулярно кохатися та займатися йогою: МОЗ оприлюднив 12 правил для зміцнення імунітету перед епідемічним сезоном

На подив, фахівці міністерства не включили до своїх порад жодної медикаментозної схеми профілактичного зміцнення імунітету. Поради для сезону застуди та грипу включають спорт, сміх, овочі, фрукти та відмову від шкідливих звичок

Свої поради Центр громадського здоров'я оприлюднив у Facebook. "До зміцнення імунітету слід підходити комплексно, тому експерти Центру громадського здоров’я України радять дотримуватися 12 корисних звичок для здорового імунітету. Не слід забувати і про імунопрофілактику – вакцинацію. Щеплення стимулюють імунну відповідь, необхідну для формування імунітету проти інфекційного збудника або його токсинів", - йдеться у повідомленні.

Для формування здорового імунітету фахівці ЦГЗ радять вживати здорову їжу, відмовитись від тютюну та алкоголю, більше рухатися, вести активний спосіб життя і регулярно кохатися. Фахівці радять спати не менше 7 годин на добу та частіше гуляти на свіжому повітрі, дотримуватися правил гігієни. Окрім того, варто уникати стресу, займатися релаксацією, більше сміятися та радіти життю.

Нагадаємо, днями Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька підписала наказ, яким затверджено новий скорочений перелік протипоказань до проведення профілактичної вакцинації. Про це вона повідомила у Facebook.

Звичайно, поради МОЗ цілком можна брати до уваги, але не треба забувати, що вірус грипу не звертає уваги на те, релаксує людина вчасно, багато гуляє чи кохається. Під час епідемії в зоні ризику знаходиться кожен з нас. Тому до цього переліку варто додати профілактичне вживання перевірених противірусних препаратів – радять експерти Грип-юа.

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