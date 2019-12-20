Якнайпростіше: експертка розповіла, як врятуватися від грипу

Сезон грипу та інших ГРВІ в самому розпалі. І навряд чи є охочі злягти в ліжко від цих неприємних і часто небезпечних захворювань.
Щоб уникнути зараження, важлива профілактика: проходити вакцинацію, зміцнювати і підтримувати імунітет, а також уникати факторів, які можуть спровокувати те саме інфікування.
Майстриня масажу Наталія Вакулик розповіла MedOboz, що одним з надійних методів профілактики вірусних і простудних захворювань є точковий масаж. За її словами, він нормалізує лімфо- і кровообіг, завдяки чому покращується живлення клітин корисними речовинами і киснем, а отже зміцнються захисні сили організму.
Самомасаж допоможе врятуватися від грипу
МК
"Виконуйте техніки самомасажу вранці й увечері. Під час кожної вправи масажуйте кожну точку подушечками середнього або вказівного пальця, здійснюючи по 10 кругових рухів", – рекомендує експертка.
Отож, щоб уникнути захворювань, масажуйте наступні біологічно активні точки:
посередині лінії росту волосся на лобі;
в центрі перенісся;
біля внутрішнього краю брів;
під крилами носа (початок носогубної складки);
точки на шиї під мочками вух;
на потиличній ямці посередині шиї (на лінії росту волосся);
між великим і вказівним пальцями (щоб знайти точку, притисніть пальці один до одного – вона розміщена на початку утвореної складки).
"Цей масаж триває не довше, ніж 15 хвилин на день. Водночас заощадить тижні, які потрібні на лікування грипу та відновлення після хвороби", – підкреслила Вакулик.
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