Якнайпростіше: експертка розповіла, як врятуватися від грипу

Сезон грипу та інших ГРВІ в самому розпалі. І навряд чи є охочі злягти в ліжко від цих неприємних і часто небезпечних захворювань.

Щоб уникнути зараження, важлива профілактика: проходити вакцинацію, зміцнювати і підтримувати імунітет, а також уникати факторів, які можуть спровокувати те саме інфікування.

Майстриня масажу Наталія Вакулик розповіла MedOboz, що одним з надійних методів профілактики вірусних і простудних захворювань є точковий масаж. За її словами, він нормалізує лімфо- і кровообіг, завдяки чому покращується живлення клітин корисними речовинами і киснем, а отже зміцнються захисні сили організму.

Самомасаж допоможе врятуватися від грипу МК

"Виконуйте техніки самомасажу вранці й увечері. Під час кожної вправи масажуйте кожну точку подушечками середнього або вказівного пальця, здійснюючи по 10 кругових рухів", – рекомендує експертка.

Отож, щоб уникнути захворювань, масажуйте наступні біологічно активні точки:

посередині лінії росту волосся на лобі;

в центрі перенісся;

біля внутрішнього краю брів;

під крилами носа (початок носогубної складки);

точки на шиї під мочками вух;

на потиличній ямці посередині шиї (на лінії росту волосся);

між великим і вказівним пальцями (щоб знайти точку, притисніть пальці один до одного – вона розміщена на початку утвореної складки).

"Цей масаж триває не довше, ніж 15 хвилин на день. Водночас заощадить тижні, які потрібні на лікування грипу та відновлення після хвороби", – підкреслила Вакулик.

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