Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Грип та застуда

Тільки не алкоголь! Лікар назвав продукти, які зігріють взимку

2.1т
Читати матеріал російською

Зігріваючий ефект алкоголю – це міф. А ось ефірні олії, лимон, імбир і деякі спеції дійсно допомагають не замерзнути, при цьому вони корисні для здоров'я.

Про те, які продукти зігрівають в холодну пору року, в ефірі ObozTV розповів кандидат медичних наук, відомий український лікар-імунолог Олег Назар.

Назар наголосив, що алкоголь розширює кровоносні судини, через що і з'являється короткострокове, ілюзорне відчуття тепла. Але при цьому тепло швидше "виходить" з організму і тіло, навпаки, охолоджується.

Тож взимку лікар порадив пити вітаміни. А щоб зігрітися – використовувати ефірні олії та продукти, які подразнюють слизові оболонки.

Новини
Як залишатися здоровим: топ-5 корисних взимку продуктів

"Ефірні масла, калина-малина, імбир, той же лимон... Вони дратують слизову, з'являється відчуття печії. За рахунок цього розширюються судини. Де знаходяться імунні клітини? В судинах. Вони з судин виходять в слиз і захищають наші слизові оболонки" , – пояснив він.

Як приклад Назар навів ароматну пряність – гвоздику.

"Як запарюють гвоздику: чашка з окропом, 2-3 гвоздики. Настоялося. І цієї водичкою полоскати горло. Пити не варто, тому що важко для шлунка", – уточнив медик.

Чай з імбиром і лимоном – корисний зігріваючий напій

Чай з імбиром і лимоном – корисний зігріваючий напій

healthpalace.ca

Як писав OBOZREVATEL, раніше дієтолог Юлія Поворознюк розповіла про головні джерела вітамінів у зимовий період і порадила вводити в раціон коренеплоди та квашені продукти.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Наталія Глазова
Теми
здоров'я Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Олег Назар
Тег
продукти
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини