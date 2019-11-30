Тільки не алкоголь! Лікар назвав продукти, які зігріють взимку

Зігріваючий ефект алкоголю – це міф. А ось ефірні олії, лимон, імбир і деякі спеції дійсно допомагають не замерзнути, при цьому вони корисні для здоров'я.

Про те, які продукти зігрівають в холодну пору року, в ефірі ObozTV розповів кандидат медичних наук, відомий український лікар-імунолог Олег Назар.

Назар наголосив, що алкоголь розширює кровоносні судини, через що і з'являється короткострокове, ілюзорне відчуття тепла. Але при цьому тепло швидше "виходить" з організму і тіло, навпаки, охолоджується.

Тож взимку лікар порадив пити вітаміни. А щоб зігрітися – використовувати ефірні олії та продукти, які подразнюють слизові оболонки.

"Ефірні масла, калина-малина, імбир, той же лимон... Вони дратують слизову, з'являється відчуття печії. За рахунок цього розширюються судини. Де знаходяться імунні клітини? В судинах. Вони з судин виходять в слиз і захищають наші слизові оболонки" , – пояснив він.

Як приклад Назар навів ароматну пряність – гвоздику.

"Як запарюють гвоздику: чашка з окропом, 2-3 гвоздики. Настоялося. І цієї водичкою полоскати горло. Пити не варто, тому що важко для шлунка", – уточнив медик.

Чай з імбиром і лимоном – корисний зігріваючий напій healthpalace.ca

Як писав OBOZREVATEL, раніше дієтолог Юлія Поворознюк розповіла про головні джерела вітамінів у зимовий період і порадила вводити в раціон коренеплоди та квашені продукти.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!