Після коронавірусу на українців чекає спалах грипу: названі строки

Спалах грипу в Україні може початися після закінчення карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу або в розпал літа.
Таким прогнозом поділилася кандидатка біологічних наук, старша наукова співробітниця Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України Надія Жолобак.
"Він може бути після відміни карантину або прийдешнім літом. Хоча, сподіваюся, з огляду на знову набуті людством навички соціальної санітарії та гігієни, такого спалаху (у вигляді епідемії) може і не бути в цьому сезоні", – допустила вона.
Після коронавірусу на українців чекає спалах грипу
aif.ua
Раніше MedOboz писав, що епідеміологи прогнозували в 2020 році спалах двох штамів грипу – типу А Brisbane (Н1N1) та Kansas (Н3N2). Найбільш активним із них виявився перший штам – так званий "свинячий грип".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міністерстві охорони здоров'я розповідали, як і скільки потрібно лікувати грип.
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