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/ Грип та застуда

Після коронавірусу на українців чекає спалах грипу: названі строки

2.1т
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Спалах грипу в Україні може початися після закінчення карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу або в розпал літа.

Таким прогнозом поділилася кандидатка біологічних наук, старша наукова співробітниця Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України Надія Жолобак.

"Він може бути після відміни карантину або прийдешнім літом. Хоча, сподіваюся, з огляду на знову набуті людством навички соціальної санітарії та гігієни, такого спалаху (у вигляді епідемії) може і не бути в цьому сезоні", – допустила вона.

Після коронавірусу на українців чекає спалах грипу

Після коронавірусу на українців чекає спалах грипу

aif.ua

Раніше MedOboz писав, що епідеміологи прогнозували в 2020 році спалах двох штамів грипу – типу А Brisbane (Н1N1) та Kansas (Н3N2). Найбільш активним із них виявився перший штам – так званий "свинячий грип".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міністерстві охорони здоров'я розповідали, як і скільки потрібно лікувати грип.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
ГРВІ
Місце
Україна
Тег
грип та ГРВІ
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