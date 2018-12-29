Під Харковом немовля померло від грипу

На Харківщині 7-місячна дитина померла від грипу. Батьки вирішили не звертатися по медичну допомогу.

"На поточному тижні зареєстровано лабораторно підтверджений летальний випадок від грипу у дитини до року, мешканки Сахновщинського району", — повідомив Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України.

Дівчинка захворіла ще 6 грудня. За даними Харківської облдержадміністрації, мати загиблої дівчинки зловживала алкоголем.

За фактом поліція відкрила кримінальні провадження у п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) і ст.166 (злісне невиконання обов'язків з догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

Немовля

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом тижня — з 17 по 23 грудня в Україні на грип та ГРВІ захворіли 216 213 осіб, 64,9% з яких — діти до 17 років.

Епідемічні пороги перевищені у восьми областях України: Донецькій, Житомирській, Київській, Луганській, Одеській, Чернігівській, Сумській та Хмельницькій.