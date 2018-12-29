МоваЯзык
Реєстрація
CityВідео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Грип та застуда

Під Харковом немовля померло від грипу

1.5тЧитати матеріал російською

На Харківщині 7-місячна дитина померла від грипу. Батьки вирішили не звертатися по медичну допомогу.

"На поточному тижні зареєстровано лабораторно підтверджений летальний випадок від грипу у дитини до року, мешканки Сахновщинського району", — повідомив Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України.

Новини
Епідемія грипу в Україні: лікар назвав небезпечні симптоми

Дівчинка захворіла ще 6 грудня. За даними Харківської облдержадміністрації, мати загиблої дівчинки зловживала алкоголем.

За фактом поліція відкрила кримінальні провадження у п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) і ст.166 (злісне невиконання обов'язків з догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

Немовля

Немовля

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом тижня — з 17 по 23 грудня в Україні на грип та ГРВІ захворіли 216 213 осіб, 64,9% з яких — діти до 17 років.

Епідемічні пороги перевищені у восьми областях України: Донецькій, Житомирській, Київській, Луганській, Одеській, Чернігівській, Сумській та Хмельницькій.

Місце
Україна
Тег
грип
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини