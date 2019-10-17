Основні причини небезпеки вірусу грипу для людей

Щороку новий сезон вірусних інфекцій підносить чимало сюрпризів. Особливі неприємності пов'язані з вірусом грипу, від якого людство намагається захиститися не одне десятиліття. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я та Центру США з контролю і профілактики захворювань (CDC), у всьому світі щорічно реєструється в середньому від 3 до 5 млн випадків тяжкого перебігу захворювання на грип та від 291 000 до 646 000 випадків смерті від нього. Тому важливо знати, в чому полягає небезпека вірусу грипу для людини, щоб розуміти зміни, що відбуваються в організмі при хворобі, та відповідальніше ставитися до власного здоров'я.

У чому полягає негативний вплив вірусу грипу на людський організм?

Перша, найголовніша, полягає в здатності вірусу змінюватися. Це дуже значуща особливість вірусу грипу. Жоден інший вірус не здатний так швидко змінювати свої розташовані на поверхневій мембрані білки, завдяки яким він прикріплюється і проникає до клітини людського організму. Це пов'язано з тим, що вірус грипу може вражати не тільки людину, але і викликати захворювання у тварин - птахів, свиней. Свині в даний час вважаються їх резервуаром, де відбувається обмін генетичною інформацією між вірусами людського грипу і грипу тварин з утворенням нових штамів (штами - це різні типи вірусу грипу, які визначаються наявністю у них різних видів специфічних білків - гемаглютиніну і нейроамінідази, які забезпечують здатність вірусу вражати клітини з розвитком захворювання), здатних вражати людей.

По суті, кожен новий епідемічний сезон людина стикається з вірусом грипу в "новому одязі". До зустрічі з ним імунна система виявляється мало підготовленої, звідси всі тяжкі і такі, що становлять небезпеку для життя наслідки, які виникають особливо при появі нових штамів вірусу і розвитку пандемії. (Пандемія - це швидке поширення нового вірусу грипу у людей по всьому світу. Пандемії грипу виникають, коли у більшості людей немає імунітету, і коли новий вірус має здатність передаватися від людини до людини).

Саме постійна мінливість вірусів грипу допомагає їм ухилятися від імунної системи як у дітей, так і дорослих. Взаємодія між вірусом і людським організмом можна представити таким чином:

Організм людини, зараженої вірусом грипу, виробляє захисні фактори (антитіла) проти цього вірусу - людина одужує.

Вірус змінюється.

"Старі" антитіла більше не розпізнають "новий" вірус, коли настає наступний сезон грипу.

Людина знову заражається і хворіє.

Друга причина криється в особливостях реагування імунної системи людського організму на вірус грипу. Якщо вірус знайомий імунній системі (вже з ним стикалася) і вона в змозі його знищити, як правило, проблем не виникає і вірус спокійно видаляється через певний час з людського організму. Але якщо вірус "новий", то їй потрібен якийсь час, щоб сформувати адекватну захисну реакцію. Оскільки вірус грипу сам по собі досить агресивний, то будь-яке зволікання з його видаленням з організму вірусу тільки на користь. Тому організму людини нічого іншого не залишається, як намагатися боротися з ним усіма наявними у нього способами, що часто проявляється надмірно бурхливим, часто блискавичним розвитком захворювання.

Чим небезпечна така надмірна реакція захисних сил організму на вірус грипу для людського організму? Перш за все, швидким виснаженням захисних резервів. З іншого боку, при такому розвитку подій відбувається виражене пошкодження власних клітин і тканин. Імунна система намагається "дістатися" до вірусу грипу, який прицільно атакує клітини дихальних шляхів і розмножується всередині них. Єдиним методом, за допомогою якого вона справляється з цим завданням, є руйнування власних клітин, уражених вірусом грипу. Такий підхід перешкоджає утворенню нових вірусів, але при цьому пошкоджуються тканини, а ті вірусні частинки, які встигли утворитися, потрапляють в кров, що супроводжується появою виражених симптомів у людини.

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Важливо знати, що типові симптоми грипу, які багато в чому схожі на прояви інших ГРВІ, та завдають хворому чимало страждань, - лихоманка, озноб, виражене запалення, головні і м'язові болі, загальна слабкість - все це наслідок реакції імунної системи на вірус. Ось чому так багато вірусних захворювань зумовлюють схожі симптоми: винна імунна відповідь організму, а не конкретний збудник.

Як це відбувається? Після потрапляння в людський організм, зазвичай через ніс, рот або очі, вірус грипу проникає в клітини органів дихальної системи, щоб відтворити в них численні копії самого себе. Потрапляння в людський організм великої кількості вірусів викликає сильну відповідь з боку імунної системи. Коли реакція імунної системи надмірна, відбувається руйнування великої кількості клітин у дихальних шляхах і легенях, що призводить до зменшення надходження кисню в кров, що спричинює кисневе голодування клітин всього людського організму.

Така ситуація часто виникає у здорових людей, імунна система яких намагається максимально швидко відреагувати на новий вірус або велика кількість відомого їй старого вірусу. Якщо у людини є захворювання серця, ураження судин, цукровий діабет і бронхіальна астма, на тлі яких доставка кисню до тканин вже знижена, то вірус грипу у них може накоїти чимало лиха. Особливо небезпечним він є у вагітних жінок, які найбільш сприйнятливі до дії будь-яких вірусних агентів через фізіологічне пригнічення імунної відповіді для збереження вагітності, а також внаслідок збільшеної потреби в кисні як для жіночого організму, так і організму малюка. Вірус грипу може завдати непоправної шкоди майбутній дитині.

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А що далі? Така надмірна реакція імунної системи призводить до зниження захисних сил організму. Тому через кілька днів захворювання на грип людський організм стає сприйнятливими до бактеріальних збудників, які можуть викликати пошкодження внутрішніх органів з розвитком, наприклад, пневмонії, або потрапляти в кровотік, викликаючи інший тип надмірної реакції імунної системи, яку називають сепсисом.

Вірус грипу - підступний і небезпечний збудник, зустріч з яким може обернутися великими неприємностями. Як убезпечити себе від нього, читайте в інших статтях на сайті Грип.ua.

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