Опасный прогноз подтвердился: в Европу зашли два вируса гриппа A, один из которых - H1N1

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Европе преобладает распространение вирусов A H3N2 и H1N1. До настоящего времени в течение сезона вирусов гриппа типа А обнаружено больше (82%), чем вирусов типа B (18%).

За последнюю, 45 неделю, 27 государств сообщили об отсутствии активности гриппа, 17 – о спорадических случаях и одна страна (Норвегия) – о локальной активности гриппа. По данным за неделю из 784 исследованных дозорных образцов дали положительный результат 26 на вирус типа А и 5 на вирус типа В. Среди 24-х субтипированных вирусов гриппа А 33,3% оказались принадлежащими к подтипу A(H1N1)pdm09, 66,7% – к подтипу A(H3N2). Единственный вирус гриппа B, для которого была определена принадлежность к линии, отнесен к линии B/Victoria.

Из 18 государств/территорий, исследовавших за неделю не менее чем по 10 дозорных образцов, доля положительных тестов на наличие вирусов гриппа превысила 10% в 3-х странах: Соединенное Королевство – Северная Ирландия (36,4%), Соединенное Королевство – Шотландия (20,8%), Швейцария (20,0%).

В Европе преобладает распространение вирусов A H3N2 и H1N1 Иллюстрация

Кроме того, по данным за неделю вирусы гриппа были обнаружены в 451 образцах из недозорных источников, таких как больницы, школы, учреждения первичной помощи, не участвующие в дозорном эпиднадзоре, дома сестринского ухода и другие аналогичные учреждения. Среди 78 вирусов гриппа А, которые были субтипированы, 23,1% оказались принадлежащими к подтипу A(H1N1)pdm09, остальные 76,9% – к подтипу A(H3N2). Оба вируса гриппа B, для которых была определена принадлежность к линии, отнесены к линии B/Victoria.

По сообщению специализированного ресурса Грип.UA, пандемический вирус проник уже и в Японию, где ситуация ухудшается с каждым днем.

Украинцы знакомы с H1N1 по тяжелой эпидемии "свиного гриппа" 2009-го года. В начале нынешнего эпидсезона медики выражали опасения по поводу возвращения этого старого врага. Ситуация в Европе подтверждает эти тревожные прогнозы – нужно готовиться к тяжелой эпидемии. Как известно, "свиной грипп" страшен осложнениями в виде возможного развития атипичной пневмонии, поэтому, важно начать эффективную противовирусную терапию как можно раньше, в самом начале заболевания.

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