Нова теорія: неандертальці вимерли через ... банальну застуду

Причиною вимирання неандертальців, припустили антропологи, могла бути сучасна хвороба немовлят.

Їх, по всій ймовірності, викосила застуда, або, висловлюючись сучасною мовою, ГРВІ. Хвороба, яка зараз легко лікується, в доісторичні часи не була безпечною, передає

Вчені вважають, що неандертальців викосило інфекційне захворювання, яким зараз за рідкісним винятком хворіють тільки немовлята. Це хронічний євстахіїт. Він розвивається при таких запаленнях дихальних шляхів, як ангіна, синусит, отит, риніт.

Справа в тому, що слухова труба, що зв'язує середнє вухо і носоглотку людини, у неандертальця була розташована горизонтально, крім того, вона занадто коротка, тому йому дуже легко було підхопити інфекцію. У немовлят до року вона має таку саму будову, проте потім змінюється і стає захищеною.

Саме тому будь-яка вушна інфекція для представників неандертальських племен могла закінчитися вельми тяжкими наслідками, в тому числі і з летальним результатом. З цієї причини, припускають вчені, нашими предками стали кроманьйонці, а не неандертальці.

Читайте більше на грип.ua

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!