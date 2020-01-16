Не поспішайте на роботу: лікар підказав, як і скільки лікувати грип

Поширення вірусу грипу в Україні набирає обертів. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, за останній тиждень цей вірус та інші ГРВІ вразили більше 100 тисяч пацієнтів, серед яких близько 60% дітей і підлітків.

При цьому епідемії в країні поки немає. "Інтенсивний показник захворюваності склав 275,3 на 100 тисяч населення, що на 42,3% менше епідемічного порогу по Україні", – повідомили в МОЗ.

Як зазначають медики, причина тяжкого перебігу хвороби і смертей від неї не в самому вірусі грипу, а в його ускладненнях. Так, найбільш важкими його наслідками є пневмонія різної етіології, менінгіт, міокардит та ін. При цьому найчастіше важкі наслідки загрожують тим пацієнтам, які ігнорують своєчасне звернення до лікаря або зовсім займаються самолікуванням.

Після хвороби організму потрібен час на відновлення Корреспондент

"У епідеміологічний період, коли ризики заразитися вірусом вкрай високі, потрібно "вимикати" свого внутрішнього всезнаючого доктора і звертатися в медзаклади, якщо ви відчули симптоми, що нагадують грип. Там проведуть потрібні тести і призначать адекватне вашому стану лікування – на стаціонарі або вдома, – рекомендує читачам MedOboz терапевт Віктор Дмитренко. – Найімовірніше вам призначать симптоматичні засоби (від кашлю, нежиті, болю в горлі і температури), противірусні препарати, а також, можливо, і антибіотики, якщо до вірусу приєдналася ще й бактеріальна інфекція ".

В цілому курс лікування при грипі займає близько 7 днів. При цьому лікар не рекомендує "кидатися на амбразуру", як тільки ви відчуєте полегшення.

"Не поспішайте закривати лікарняний і виходити на роботу або повертатися до навчання, як тільки вам стало легше. Адже організму треба ще час для відновлення. У середньому період реабілітації становить 3-5 днів – точна тривалість встановлюється вашим лікуючим лікарем в залежності від тривалості лікування і тяжкості перебігу хвороби", – зазначив експерт.

Також він радить протягом 2-3 днів приймати препарати-сорбенти (для виведення з організму токсинів, які накопичилися в процесі лікування) і жовчогінні засоби (щоб підсилити антитоксичну функцію печінки).

Крім того, в цей час бажано щодня влаштовувати собі півгодинні прогулянки на свіжому повітрі (в місцях, де немає масового скупчення людей, інакше ризик отримати "порцію" вірусу повторно і потрапити в лікарню в ще більш важкому стані збільшується в рази) для активації дихальної системи , а також інтенсивно налягати на продукти, що містять підвищену концентрацію вітаміну С, нормалізуючого роботу імунітету.

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