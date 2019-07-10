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/ Грип та застуда

Названа "ідеальна формула" налаштування кондиціонера

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Щоб уникнути застуди влітку, перебуваючи багато часу під кондиціонером, можна використовувати формулу для визначення оптимальної температури.

Різниця на вулиці і в приміщенні не повинна перевищувати семи градусів. Про це повідомляє італійське видання La Repubblica.

За словами авторів статті, існує невелика формула: встановіть у кімнаті температуру, рівну половині зовнішньої і додайте 10 градусів. Наприклад, якщо зовні +36 °C, то внутрішня дорівнюватиме +28 °C.

Спека влітку часто змушує обирати температуру нижче допустимої, що представляє собою фактор ризику для слизової оболонки дихальних шляхів. Це може мати неприємні наслідки у вигляді застуди, кашлю й ангіни.

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Названа "ідеальна формула" налаштування кондиціонера

Ілюстрація

Раніше MedOboz повідомляв, що в умовах екстремальної спеки необхідно скоротити час перебування на сонці й обмежити вживання кофеїну та алкоголю.

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погода
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