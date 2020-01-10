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/ Грип та застуда

"Найживучіші": названо топ популярних міфів про грип

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Я вибрав для вас три найпопулярніших і "найживучіших" міфи про таке захворювання, як грип.

Міф №1: грип – це практично те ж саме, що і простуда. Вам може бути погано, але це не небезпечно.

Зі статистикою не посперечаєшся. Факт, що в одних тільки Штатах за останній рік від грипу та його ускладнень померло 80 000 осіб; майже мільйон – було госпіталізовано. Ускладнення грипу (пневмонія, менінгіт, серцеві напади) по-справжньому небезпечні і можуть призвести до найсумніших наслідків.

Міф №2: я завжди занедужую грипом після щеплення від грипу.

Факт: неможливо дістати сам грип від вакцини проти грипу. Люди плутають звичайну ГРВІ, на яку вони захворіли протягом декількох тижнів після щеплення, з грипом і роблять неправильні висновки.

Міф №3: вчені самі досі не знають, безпечні вакцини чи ні.

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Міфи про грип

Міфи про грип

24tv.ua

Факт: вакцинація – одна з найбільш вивчених і безпечних областей медицини. Насправді, щоб зареєструвати вакцину потрібно набагато більше досліджень і доказів її безпеки, ніж для безрецептурного лікарського засобу проти головного болю, такого як парацетамол або ібупрофен.

Пам'ятайте, ви все ще можете зробити щеплення від грипу і захистити себе від можливих проблем! Крім того, не забувайте і про інші правила профілактики грипу:

  • у міру сил скоротіть час перебування в місцях масових скупчень людей і громадському транспорті;

  • користуйтеся маскою в місцях масового скупчення людей;

  • уникайте тісних контактів з людьми, які мають ознаки захворювання;

  • регулярно ретельно мийте руки з милом, особливо після вулиці і громадського транспорту (намагайтеся не чіпати себе за обличчя, оскільки потрапляння вірусів/мікробів на слизову – один із шляхів зараження). ⠀

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Автор
Олександр Сиволобов Олександр Сиволобов
Теми
грип здоров'я
Тег
інфекція
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