На Житомирщині від смертельного штаму грипу загинуло три людини: лікар назвав загальну кількість хворих

З початку року на Житомирщині від ускладнень після захворювання на грип померло три людини, ще у 17 хворих виявили небезпечний штам грипу.

Та загалом хворих на грип зафіксовано менше, ніж було рік тому, розповів у коментарі OBOZREVATEL завідувач відділом організації епідеміологічних досліджень Житомирського обласного лабораторного центру Анатолій Головченко.

"По Житомирській області в нас чотири тижні спостерігалося зниження захворюваності. А от за останній тиждень збільшилося на 351 випадок, і всього, станом на сьогодні, зареєстровано 4767 випадків. Це на 30% нижче епідемічного порогу", – розповів лікар.

Водночас, протягом останніх трьох тижнів, при лабораторних дослідженнях, у 17 хворих виділено вірус грипу A(H1N1) пандемічний, який спричиняє захворюваність на так званий свинячий грип.

Грип

"Якщо раніше у нас таких було один-два за рік, то тут лише за три тижні 17 випадків. І біда в тому, що люди пізно звертаються за допомогою, до лікарні вони надходять вже у дуже важкому стані, їх органи вже не функціонують, і їх дуже тяжко вивести з цього стану", – пояснює Головченко.

За його словами, щоб уникнути ускладнень, необхідно вакцинуватися, тим паче, що вакцина на 2019/2020 рр діє і проти вірусу H1N1.

"Нажаль, люди мало вакцинуються, і навіть вагітні не думають про своє здоров'я. У нас цього року вже зареєстровано 5 випадків захворюваності серед вагітних", – розповів Головченко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у лікарнях Тернополя опинилися півсотні пацієнтів із вірусною пневмонією, п'ятеро з них – у реанімації. Ще три особи померли від наслідків запалення легенів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!