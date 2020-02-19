Майже епідемія: у МОЗ назвали кількість померлих від грипу в Україні

Упродовж минулого тижня (з 10 по 16 лютого), в Україні від ускладнень грипу померли десятеро людей. Усього від початку епідемічного сезону – 38 загиблих.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я. Загалом протягом минулого тижня на ГРВІ захворіли 245 055 людей, з них, 61,4% – діти. Інтенсивний показник захворюваності склав 640,9 на 100 тисяч населення. Це на 34,4 % більше епідемічного порога у всій країні.

У МОЗ додали, що в Україні зафіксовано широке географічне розповсюдження грипу. У Харківській, Луганській областях та Києві зберігається неепідемічний рівень активності. В усіх інших областях зареєстровано епідемічну активність різної інтенсивності.

Грип Дело

Зазначається, що жодний померлий не був щеплений проти грипу. Загалом минулого тижня щеплення зробили 776 людей. Від початку епідемічного сезону вакцинувалися 237 120 осіб.

У МОЗ також нагадали, що перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу. Найчастіше це типовий для зимової пори року та цілком очікуваний епідемічний підйом захворюваності.

Яка ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ в Україні, і чи загрожує епідемія – читайте в матеріалі OBOZREVATEL .

Як повідомляв OBOZREVATEL, через спалах захворювань на грип і ГРВІ, зокрема серед дітей і підлітків, у більшості областях України вже закрили школи на карантин.

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