Лаферобион для детей – эффективная помощь при простуде

Инфекции верхних дыхательных путей у детей – частая проблема, с которой сталкиваются все родители. С одними возбудителями бороться легко, достаточно симптоматической терапии. Но есть случаи, когда для устранения вируса, нужно проводить специальное лечение – противовирусное. Несмотря на разработанные методы лечения, ОРВИ представляют интерес для ученых и медиков.

Исследователи задались вопросом, почему некоторые возбудители острых респираторных инфекций сохраняются в организме невредимыми довольно длительное время и могут вызывать осложнения. Было обнаружено, что дефектные вирусные геномы (ДВГ), вызывающие иммунный ответ, могут запускать и другой сценарий развития событий. Ученые показали, что наличие ДВГ в клетках организма способствует их выживанию при активной работе иммунитета.

Молекулы интерферона – важный фактор природной защиты от вирусов, поэтому исследования его эффектов не прекращаются. Так, применение интерферона альфа перорально в качестве средства для профилактики гриппа уменьшало тяжелое течение болезни у мужчин, лиц старше 50 лет и у вакцинированных людей. В другом исследовании рекомбинантный интерферон альфа продемонстрировал свою эффективность в форме капель для носа. Он способствовал облегчению симптом у пациентов-детей. Этот препарат также применялся для лечения часто болеющих детей раннего возраста. Отмечалось снижение частоты эпизодов и их продолжительности. Рекомбинантный липосомальный интерферон альфа-2b помог повысить показатели местного иммунитета, сократить случаи заболеваемости, длительность ОРВИ и уменьшить количество осложнений.

Лаферобион эффективен в составе комплексной терапии ОРВИ у детей Иллюстрация

Полученные результаты позволяют сделать вывод об эффективности интерферонов в качестве профилактического средства рино- и коронавирусных инфекций. Наиболее сильным противовирусным действием обладает интерферон альфа.

На украинском фармацевтическом рынке эффективным препаратом на основе интерферона альфа является Лаферобион. Этот факт подтверждают результаты анкетирования педиатров и врачей общей практики, использовавших этот препарат для лечения ОРВИ у детей. В данном опросе приняли участие 408 врачей из разных регионов Украины. Препарат был назначен для лечения более 4 000 маленьких пациентов в возрасте 1-7 лет, которые страдали от частых ОРЗ.

Лаферобион – ректальные суппозитории с дозировкой 150 000 и 500 000 МЕ. Дозировка в каплях и спрее составляет 100 000 МЕ. Медики отмечали достоверное ускоренное устранение симптоматики ОРЗ. Эффективность лечения с применением Лаферобиона оцениваласть докторами как высокая и умеренная, соответственно 84 и 15 % случаев. Кроме этого, была оценена переносимость препарата, наличие/отсутствие побочных эффектов. Стоит отметить, что лечение Лаферобионом было приостановлено только в 1% случаев.

Анкетирование врачей Иллюстрация

Результаты анкетирования показали, что Лаферобион, а именно ректальные суппозитории, был препаратом выбора и для маленьких детей до года, и для детей в возрасте до 7 лет. При назначении этого препарата медики учитывали его безопасность, хорошую переносимость и противовирусное действие, которые подтверждаются клиническими исследованиями.

Лаферобион эффективен в составе комплексной терапии ОРВИ у детей. Это хороший результат, однако работа ученых в этом направлении не закончена. Они продолжают изучать возможности применения препаратов интерферона не только в лечении острых респираторных вирусных инфекций, но и в борьбе с вирусами гриппа.

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