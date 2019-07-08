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/Грип та застуда

"Краще недогріти": Комаровський нагадав батькам про важливе правило

13.3тЧитати матеріал російською

Доктор Євген Комаровський нагадав батькам, як правильно проводити інгаляцію, яка допомагає при застуді і гострих респіраторних вірусних інфекціях.

Про це лікар повідомив на своїй сторінці в Instagram, підкресливши необхідність дотримання заходів безпеки при домашньому лікуванні.

"Гарячий пар може пошкодити дихальні шляхи, він повинен бути теплим і вологим", – попередив педіатр. Також він наголосив на важливому для процедури моменті: краще недогріти, ніж перегріти.

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Захоче – попросить: Комаровський дав важливу пораду батькам

Раніше Medoboz писав, що доктор Комаровський відповів на питання щодо гірської хвороби у дітей і зазначив, що ймовірність розвитку цього стану у дитини дуже мала.

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Тема
здоров'я
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
Тег
діти
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Лучше переспать, чем не доесть.
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