Комаровський назвав ефективну заміну парацетамолу

Відомий український лікар Євген Комаровський заявив, що комбіновані протизастудні засоби є адекватною альтернативою парацетамолу.
Про це він розповів у відеозверненні на своїй сторінці в Instagram, відповідаючи на запитання українців (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).
До нього звернулася українка, яка працює фармацевтом. Вона розповіла, що через відсутність в аптеках парацетамолу, вона пропонує такі препарати, як "Флюколд", "Комбігрип", "Хелпіс" в таблетках, оскільки в них міститься парацетамол 500 мг.
Євген Комаровський
скрін відео
Вона уточнила, що українці обурюються через те, що замість парацетамолу їм пропонують ібупрофен.
"У продажу є величезна кількість комбінованих протизастудних засобів. У рекламах зазвичай розповідають, що там є парацетамол, вітамін С для імунітету (який не має нічого спільного зі зміцненням імунітету), проте якщо немає доступу до парацетамолу, то комбіновані протизастудні засоби – адекватна альтернатива!
Але не сильно захоплюйтеся, стежте за дозами та будьте пильні. Продаються вони в усьому світі без рецепта!", – зазначив Комаровський.
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