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/ Грип та застуда

Комаровський назвав ефективну заміну парацетамолу

2.9т
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Відомий український лікар Євген Комаровський заявив, що комбіновані протизастудні засоби є адекватною альтернативою парацетамолу.

Про це він розповів у відеозверненні на своїй сторінці в Instagram, відповідаючи на запитання українців (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

До нього звернулася українка, яка працює фармацевтом. Вона розповіла, що через відсутність в аптеках парацетамолу, вона пропонує такі препарати, як "Флюколд", "Комбігрип", "Хелпіс" в таблетках, оскільки в них міститься парацетамол 500 мг.

Євген Комаровський

Євген Комаровський

скрін відео

Вона уточнила, що українці обурюються через те, що замість парацетамолу їм пропонують ібупрофен.

"У продажу є величезна кількість комбінованих протизастудних засобів. У рекламах зазвичай розповідають, що там є парацетамол, вітамін С для імунітету (який не має нічого спільного зі зміцненням імунітету), проте якщо немає доступу до парацетамолу, то комбіновані протизастудні засоби – адекватна альтернатива!

Але не сильно захоплюйтеся, стежте за дозами та будьте пильні. Продаються вони в усьому світі без рецепта!", – зазначив Комаровський.

Спецвипуск на свіжому повітрі! ⠀ Інструкція по самопорятунку: https://youtu.be/8zakCOohBWo Зручна сторінка з усіма відповідями: https://bit.ly/2UJk6Rq Антисептик своїми руками: https://youtu.be/-ficfbDLhmY ⠀ 211. Смертність і летальність. 212. Чому кола, а не лимонад? 213. Передається вірус в море, океані? 214. Гаряча вода при митті рук ефективніше? 215. Як правильно обробити б / у ліжко? 216. Комбіновані ліки від застуди підходять? 217. Перекис водню в ніс. 218. Ризик запустити хворобу. 219. Лимон і сода для профілактики. 220. хантавірус. 221. Маски в мікрохвильовій печі (там же затиск для носа!). 222. Переїхати до бабусі і дідуся? 223. Антибіотик і коронавірус. 224. Як дізнатися, перехворів коронавірусів людина чи ні? 225. Денатурат для дезінфекції. 226. Яку замовляти маску або респіратор? 227. Скільки можна випити рідини без шкоди? 228. Як не піти в лікарню, якщо потрібен лікарняний? 229. Чи передається вірус через папір? 230. Як поводитися з літніми батьками? 231. Правила застосування пульсоксиметра. 232. Цукор, фахівці і імунітет. Хто правий? 233. Де грань між "лікуєтеся вдома" і "пізно звернулися"? 234. Вірус - це мікроб чи ні? 235. Вода з милом на прогулянку як антисептик. Ефективно? 236. Пиво можна? 237. Сон з відкритим вікном. 238. Хто буде купувати ліки в лікарні? 239. Чому ви заперечуєте користь імуноглобуліну? 240. Бліц (багато різного, дивного і веселого). ⠀ # докторкомаровскій # коронавірус # вірус # епідемія # новини # хвороба # ГРВІ # здоров'я # питання

Публікація від Доктор Комаровський (@doctor_komarovskiy)

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар Євген Комаровський розповів, що карантин в Україні можуть скасувати після 28 днів без нових випадків захворювання, проте велику роль зіграє те, як вчинять європейські країни.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
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