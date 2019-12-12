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/ Грип та застуда

Коли в Україні розпочнеться епідемія грипу: названо найбільш небезпечний час

1.4т
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Початок епідемії грипу в Україні варто очікувати наприкінці січня – на початку лютого 2020 року.

Такий прогноз озвучила лікарка-пульмонолог Вікторія Ялтонська в ефірі ObozTV. Вона також пояснила, як відрізнити грип від застуди чи ГРВІ.

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"Як правило, грип приходить у другій половині грудня – поодинокі випадки. Потім починаються шкільні канікули, люди роз'їжджаються у відпустки. А ось кінець січня – початок лютого – період, коли починається сплеск", – зазначила Ялтонська.

Лікарка наголосила, що на відміну від застуди грип характеризується яскраво вираженими симптомами інтоксикації.

"У людини може бути відсутній кашель, нежить, біль у горлі. Але при цьому – температура, виражена слабкість, пітливість, жар, виражений головний біль, біль в очних яблуках під час найменшого руху очей, біль у м'язах. Тобто загальний інтоксикаційний синдром", – розповіла вона.

Детальніше про симптоми і лікування грипу читайте на MedOboz.

Вірус грипу передається повітряно-крапельним шляхом

Вірус грипу передається повітряно-крапельним шляхом

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, взимку 2019-2020 в Україні очікуються два штами смертельного грипу "А" – Brisbane (Н1N1) та Kansas (Н3N2). Вони небезпечні тим, що за останній час сильно мутували, тому у людей немає до них імунітету. Серед основних ускладнень грипу – пневмонія, яка нерідко за 4-5 днів може призвести до смерті хворого. Також інколи розвивається серцева недостатність.

За прогнозами Міністерства охорони здоров'я, в цьому сезоні на грип ризикують захворіти від 4,8 до 6,7 млн українців.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
грип здоров'я Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Вікторія Ялтонська
Місце
Україна
Теги
грип Щеплення від грипу хвороба
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