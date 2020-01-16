Коктейлі анти-грип: лікарка розповіла, які напої допоможуть швидше видужати

Всі ми прекрасно знаємо, що під час хвороби потрібно пити багато рідини – це допомагає організму регулювати температуру тіла і прискорює виведення токсинів з організму.

Особливо посилений питний режим важливий, якщо мова йде про інфекції, що затягнули вас в ліжко.

"В процесі своєї життєдіяльності віруси і бактерії виробляють токсини, які отруюють організм. Тому важливо пити якомога більше рідини, щоб прискорити очисні процеси. При цьому важливо, щоб напої були теплі і містили в собі вітаміни і мінерали (для поповнення втрачених запасів ), тому навіть в просту воду варто додавати трохи соку лимона або апельсина ", - рекомендує сімейний лікар Марія Горіла.

MedOboz підготував для вас прості рецепти корисних напоїв, які допоможуть вам в рази швидше одужати і повернутися в лад.

При грипі та застуді важливо дотримуватися посиленого питного режиму Фокус

Малиново-липовий коктейль

Малина і липа є потужними потогінний засобами, тому напій з них сприяє нормалізації температури тіла. Крім того, вони мають і протизапальними засобами, тому допоможуть позбутися від болю в горлі та інших симптомів грипу і інших ГРВІ.

Для приготування чаю вам знадобиться літр окропу, три столові ложки свіжих ягід малини або дві ложки сушених, дві столові ложки цвіту липи, мед за смаком.

Залийте ягоди і квіти окропом, накрийте ємність кришкою, а поверх – махровим рушником (щоб напій краще заварився) і залиште на 20 хвилин настоятися і охолонути. Перед вживанням процідіть чай і додайте мед.

Журавлинний-брусничний морс

Обидві ці ягоди мають потужні бактерицидні і протизапальні властивості, тому вони вбережуть вас від ускладнень вірусних інфекцій, пов'язаних з атакою бактерій. Крім того, вони також відносяться до сильних сечогінних засобів, тому прискорять очищення організму від токсичних речовин.

Отже, якщо ви готуєте напій із заморожених плодів, дайте їм час розм'якнути, потім розітріть 4 столові ложки ягідного міксу зі столовою ложкою меду. Залийте пюре літром теплої води і гарненько розмішайте. Перед вживанням напій краще процідити.

Ромашковий чай

Ромашка сама по собі має потужні протизапальні, а якщо посилити її такими інгредієнтами, як липа, імбир і мед, то ви отримаєте сильний противірусний та імуностимулюючий засіб. Такий напій буде містити вітаміни, ефірні олії, флавоноїди та інші речовини, які підтримають роботу імунітету і допоможуть організму боротися з провокаторами хвороби.

Для приготування корисного чаю, візьміть по одній столовій ложці квітів ромашки і липи, чайну ложку меленого імбиру і чверть лимона (краще порізану на часточки). Залийте всі інгредієнти літром окропу, накрийте ємність для заварювання кришкою і залиште настоюватися на 20 хвилин. Потім процідіть коктейль і додайте мед за смаком.

Молочний коктейль

На ніч варто приготувати теплий молочний коктейль, який не тільки допоможе швидше заснути, але і позбавить від кашлю і болю в горлі.

Нагрійте чашку молока і додайте до нього по пів чайної ложки меду і вершкового масла, а також щіпку соди. Пийте цей мікс теплим, але не гарячим.

Завдяки напою посилюється приплив крові до верхніх дихальних шляхів, слизова оболонка зволожується, а за рахунок соди розріджується утворений на ній густий секрет і прискорюється його виведення.

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