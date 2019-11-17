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/ Грип та застуда

Названо найкращу дієту від грипу: які продукти їсти

2.1т
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Кетогенна дієта, що відрізняється високим вмістом жирів і низьким споживанням вуглеводів, здатна захистити людину від зараження грипом.

Йдеться про вірус групи А. До такого висновку прийшли вчені з США, звіт про дослідження яких був опублікований к журналі Science Immunology.

В експерименті, який підтвердив здогадки лікарів, задіяли мишей. Гризунів розділили на дві групи – експериментальну і контрольну. Перша за тиждень до інфікування вірусом грипу А була посаджена на кетогенную дієту. Режим харчування другої відрізнявся високим вмістом вуглеводів.

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Названо дієту від грипу: які продукти їсти

Названо дієту від грипу: які продукти їсти

У результаті фахівці відзначили, що тварини з першої групи легше перенесли захворювання, зокрема, у них була вищою виживаність.

Що їдять на кетогенній дієті:

  • м'ясо (включаючи бекон, ковбасу і шинку),

  • жирна риба, масло і вершки;

  • яйця;

  • сири;

  • рослинні масла;

  • горіхи та насіння;

  • низькокалорійні овочі (помідори, перець, цибулю, листя салату);

  • різні спеції і приправи.

Рецепти страв при кетогенній дієті зазвичай складаються з м'яса, овочів, яєць і молочних продуктів. Наприклад, на сніданок можна з'їсти бекон, яйця і помідори, на обід приготувати салат із куркою і сиром, а на вечерю – запечений у маслі лосось із овочами.

Попереджаємо, що дієта може викликати такі побічні ефекти як запори, діарея, неприємний запах із рота, нездужання, нудота і дискомфорт у шлунку і кишечнику. Тому перед переходом на такий тип харчування рекомендуємо проконсультуватися з лікарем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологиня розповіла про непотрібні дієти, на які не варто витрачати час.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Тег
диета
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