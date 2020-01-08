Імунолог розповіла про найкращі сучасні ліки від грипу

"Знаючи тактику і стратегію вірусу і читаючи лікарські інструкції, можна добути кілька козирів у боротьбі з грипом ", – стверджує Лариса Кузнєцова, педіатр, професор кафедри клінічної імунології та алергології Національної медичної Академії післядипломної освіти ім. Шупика.

Імунолог в своїй статті для MedOboz вказує на типові помилки, які допускають люди, намагаючись позбутися від хвороби. Наприклад, капають в ніс судинозвужувальні краплі, висушуючи слизову, що позбавляє людину природного захисту. А це – гостинно відкриті вірусу двері. Також не варто повністю сподіватися на імунітет, оскільки на початковій стадії захворювання його індивідуальні можливості визначають лише час, за який вірус зламає захист організму. З напором вірусного навантаження при грипі імунітет просто не встигає справлятися.

Всі противірусні препарати слід приймати в перші 48 годин після появи перших симптомів Колаж

Лікар наголошує, що вибір в боротьбі з вірусом обмежений препаратами прямої противірусної дії. Такі препарати впливають на проникнення вірусу в організм і його розмноження. Ефективний противірусний препарат повинен вміти пригнічувати ферменти тимідинкіназу і РНК-полімерази, які забезпечують утворення вірусних частинок. Вчені, проводячи клінічні дослідження, довели, що найбільш ефективну пряму противірусну дію мають рослинні флавоноїди. Їх дозволено застосовувати навіть при лікуванні дітей з перших днів життя. Флавоноїди пригнічують розмноження не тільки вірусів грипу, а й ГРВІ, допомагаючи організму не отримувати пікових вірусних навантажень. Препаратам на основі флавоноїдів немає ніякої різниці, боротися з грипом чи ГРВІ, вони однаково ефективні. Діючою речовиною є Протефлазід, який входить до складу препарату Флавовір (раніше відомий під назвою Імунофлазід).

Всі противірусні препарати слід приймати в перші 48 годин після появи початкових симптомів, нагадує імунолог. Пізніше впливати на вірус марно.

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