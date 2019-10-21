Хочете уникнути застуд? Спробуйте набити тату або двадцять тату, стверджує дослідник

Відомого лікування для застуди не існує, але отримання множинних тату може зміцнити ваш імунітет, потенційно надаючи вам більше сил в боротьбі з інфекціями, згідно дослідження трьох вчених з Університету Алабами. (https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160308110004.htm)

Втім, отримання одного тату може, принаймні тимчасово, знизити ваш опір хворобам, - говорить доктор Крістофер Лінн, професор антропології. Дослідження було опубліковане онлайн 4 березня 2016 в Американському журналі людської біології.

Лінн сказав, що він раніше помітив з перших рук, що отримання тату може бути фізично виснажливим.

"Не просто боляче, коли ви робите тату, але це може вас виснажити", - сказав Лінн. "Простіше захворіти. Ви можете захворіти на застуду, оскільки ваші захисні механізми ослаблені від стресу отримання татуювання ".

Відповідь тіла на татуювання схожий на те, що ви відчуваєте після тренування в спортзалі, коли ви не в формі, каже Лінн. Спочатку м'язи болять, але, якщо ви продовжуєте, при подальших тренуваннях біль іде.

"Після відповіді на стрес, ваше тіло повертається до рівноваги", - каже Лінн. - "Втім, якщо ви продовжуєте піддавати ваше тіло стресу знову і знову, замість повернення в ту ж точку, воно пристосовує свою внутрішню точку рівноваги і переходить на більш високий рівень".

Ви стаєте сильнішими.

Лінн припустив, що повторювані татуювання можуть показати схожі переваги. Результати досліджень, проведених випускником Джоною Домінгес, Лінном і доктором Джейсоном Декар, професором антропології, підтверджують гіпотезу. Робота Домінгес була проведена до того, як вона отримала ступінь магістра.

Домінгес провела роботу з волонтерами з тату бізнесу в Тускалузі і Лідсі. Вивчаючи їх, вона отримала інформацію про кількість отриманих татуювань і часу, потрібного для процесу татуювання.

Зразки слини клієнтів татуювальних салонів були взяті до і після того, як вони отримали татуювання. Дослідники проаналізували зразки, вимірявши рівень імуноглобуліну А, антитіла, яке знаходиться в нашій травній і дихальній системі, і кортизолу, гормону стресу, який може пригнічувати імунітет.

"Імуноглобулін А - це передова лінія опору деяких інфекцій, з якими ми стикаємося, таких, як застуда", - каже Лінн.

Рівень імуноглобуліну А істотно зменшився у тих, хто отримував перше тату, як і очікувалося, через пригнічуючий імунітет ефект кортизолу у відповідь на стрес від татуювання. Але зменшення в рівні імуноглобуліну А було набагато менше у тих, хто робив татуювання частіше, сказав Лінн.

"За статистикою, у людей з великою кількістю татуювань рівень імуноглобуліну А зменшується не так сильно після отримання татуювання", - каже Лінн.

Під час отримання татуювання тіло мобілізує імунологічні агенти на боротьбу з можливими інфекціями на новому татуюванні, каже Лінн.

І, так само як з атлетами, тіло, яке регулярно отримує татуювання, піднімає рівень, на якому буде необхідний імунологічний відгук. Воно, також, за результатами досліджень, стає імунологічно сильніше.

Яким чином ця робота про татуювання пов'язана з попередніми дослідженнями Лінна про розслаблення біля каміна або володіння іноземними мовами?

"Мене цікавить нейроантропологія, або як культура діє на тіло на нейрологічному рівні", - говорить Лінн. - "Багато речей, які я вивчаю, мають властивість" захоплювати". Цю концепцію я, насправді, взяв від моїх студентів релігії. Захопіть увагу студентів і змусьте їх цікавитися антропологією. Злегка висадіть їм мозок, і після змусьте їх копати глибше. Я роблю це навмисно. "

"Фішка в тому, щоб знайти такі захоплюючі концепції, які при цьому також важливі. Ніхто ще не робив нічого подібного до цього дослідження татуювань, розглядаючи потенційні переваги з біологічної перспективи ".

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