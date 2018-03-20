Київ накрила нова хвиля грипу: що кажуть медики

Здавалося б, епідемія грипу залишилася в минулому. Однак вірус вирішив все по-своєму і знову взявся за старе.

Так, в Києві медики знову фіксують зростання захворюваності грипом та ОВРІ, повідомляє прес-служба столичного департаменту охорони здоров'я. Зокрема, згідно з повідомленням прес-служби, на 11-му тижні епідемічного сезону кількість хворих збільшилася на 21% в порівнянні з минулим тижнем.

Зокрема, серед дорослих захворюваність збільшилася на 26,6%, кількість хворих дітей зросла на 16,8%. Госпіталізовано при цьому 188 осіб, серед яких 145 дітей.

Разом з тим, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заспокоїв киян. За його словами, інтенсивність епідемічного процесу залишається на рівні, характерному для цієї пори року.

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