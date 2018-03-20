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Грип та застуда

Київ накрила нова хвиля грипу: що кажуть медики

1.3тЧитати новину російською

Здавалося б, епідемія грипу залишилася в минулому. Однак вірус вирішив все по-своєму і знову взявся за старе.

Так, в Києві медики знову фіксують зростання захворюваності грипом та ОВРІ, повідомляє прес-служба столичного департаменту охорони здоров'я. Зокрема, згідно з повідомленням прес-служби, на 11-му тижні епідемічного сезону кількість хворих збільшилася на 21% в порівнянні з минулим тижнем.

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Зокрема, серед дорослих захворюваність збільшилася на 26,6%, кількість хворих дітей зросла на 16,8%. Госпіталізовано при цьому 188 осіб, серед яких 145 дітей.

Разом з тим, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заспокоїв киян. За його словами, інтенсивність епідемічного процесу залишається на рівні, характерному для цієї пори року.

Раніше "МедОбоз" розповідав, як уберегтися від грипу.

Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
здоров'яхворобавірус
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