Захворіють мільйони: у МОЗ дали тривожний прогноз щодо грипу в Україні

У 2019-2020 році протягом сезону грипу та простудних захворювань заразиться від 4,8 до 6,7 млн українців.

Про це попередив у Facebook Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, давши поради щодо профілактики вірусів.

Медики відзначили, що підчепити грип і ГРВІ можна повітряно-крапельним шляхом від хворої людини або ж при тісному контакті з нею.

Новини У Києві понад 10 тисяч жителів захворіли грипом та ГРВІ

Грип та застуда: з'явився прогноз МОЗ swissinfo.ch

Так, перші симптоми грипу такі:

раптовий початок хвороб;

головний біль

ломота в м'язах і суглобах;

біль у горлі

підвищення температури тіла до 38°С і більше;

кашель;

в окремих випадках – блювота і діарея.

Перші симптоми грипу Центр громадського здоров'я МОЗ

У зв'язку з небезпечним прогнозом медики закликали українців пройти вакцинацію, яка становить головну частину профілактики захворювань.

"Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною й ефективною. Найкращий час для щеплення – напередодні грипозного сезону. Якщо такої можливості не було, то вакцинуватися можна і впродовж усього сезону. Всупереч поширеному міфу, це не ослаблює, а посилює здатність організму протистояти грипу", – наголосили в МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, взимку 2019-2020 на українців чекають два штами смертельного грипу А Brisbane (Н1N1) та Kansas (Н3N2).

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся