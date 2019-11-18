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/ Грип та застуда

Захворіють мільйони: у МОЗ дали тривожний прогноз щодо грипу в Україні

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У 2019-2020 році протягом сезону грипу та простудних захворювань заразиться від 4,8 до 6,7 млн українців.

Про це попередив у Facebook Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, давши поради щодо профілактики вірусів.

Медики відзначили, що підчепити грип і ГРВІ можна повітряно-крапельним шляхом від хворої людини або ж при тісному контакті з нею.

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У Києві понад 10 тисяч жителів захворіли грипом та ГРВІ

Грип та застуда: з'явився прогноз МОЗ

Грип та застуда: з'явився прогноз МОЗ

swissinfo.ch

Так, перші симптоми грипу такі:

  • раптовий початок хвороб;

  • головний біль

  • ломота в м'язах і суглобах;

  • біль у горлі

  • підвищення температури тіла до 38°С і більше;

  • кашель;

  • в окремих випадках – блювота і діарея.

Перші симптоми грипу

Перші симптоми грипу

Центр громадського здоров'я МОЗ

У зв'язку з небезпечним прогнозом медики закликали українців пройти вакцинацію, яка становить головну частину профілактики захворювань.

"Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною й ефективною. Найкращий час для щеплення – напередодні грипозного сезону. Якщо такої можливості не було, то вакцинуватися можна і впродовж усього сезону. Всупереч поширеному міфу, це не ослаблює, а посилює здатність організму протистояти грипу", – наголосили в МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, взимку 2019-2020 на українців чекають два штами смертельного грипу А Brisbane (Н1N1) та Kansas (Н3N2).

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Теми
грип вакцинація Вакцинація в Україні
Місце
Україна
Теги
грип Щеплення від грипу Міністерство охорони здоров'я
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Пигин Макс
Пигин Макс
Зато отказались от ахрессорских прививок. Долболобы!!!
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