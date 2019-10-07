Грип "насувається": названі області з високою захворюваністю

Погіршення погодних умов провокує збільшення випадків захворюваності на вірусні інфекції. Синоптики обіцяють, що погода дедалі погіршуватиметься. У найближчі дні в Україні прогнозують сильні заморозки.

Тим часом, кількість хворих на гострі респіраторні вірусні захворювання в Івано-Франківську за минулий тиждень зросла на 30%. Грип поки що не діагностували, а от різноманітні віруси – так.

Погіршення погодних умов сприяє поширенню грипу і ГРВІ Ілюстрація

Сезон грипу та ГРВІ розпочався також на Рівненщині. За минулий тиждень в області занедужало майже 5 тисяч осіб, серед них 69 % – діти. 130 хворих через ускладення госпіталізували до медзакладів Рівненщини. Найбільше хворих зареєстрували у Зарічненському районі.

У Житомирській області на грип та ГРВІ захворіли 6093 особи. Госпіталізовано 110 осіб, у тому числі 90 дітей. Інтенсивний показник захворюваності становить 574,5. Зокрема, у Житомирі грип та ГРВІ "підкосили" 2533 людей, переважна більшість з них – діти (2008 осіб). 50 житомирян проходять стаціонарне лікування, серед зазначеної кількості 44 дитини.

В деяких областях України зафіксовано високі показники захворюваності Ілюстрація

Щороку в Україні реєструється близько 6 мільйонів випадків інфекційних захворювань, 98% з яких – це захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). Минулого епідемічного сезону на ці інфекції захворіло 5,4 мільйонів українців, 65,3% із них – це діти віком до 17 років. Зареєстровано 64 летальних випадки (із них 12 дітей).

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