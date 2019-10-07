Грип на порозі: як вберегтися цієї осені

За розрахунками ВООЗ, протягом нового епідемічного сезону в Північній півкулі будуть циркулювати віруси грипу типу A (Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09, Kansas/14/2017 (H3N2) і віруси грипу типу B (Colorado/06/2017 (лінія B/Victoria/2/87), Phuket/3073/2013). Найбільш небезпечними є віруси грипу типу А, оскільки можуть призвести до ускладнень - енцефаліту, пневмонії, отиту. Аби уникнути захворювання, потрібно проводити заходи профілактики – радять експерти сайту Грип.юа.

Грип Илюстрація

Усі заходи з профілактики грипу поділяють на дві категорії – специфічні і неспецифічні. Специфічна профілактика грипу, як і інших гострих вірусних інфекцій дихальних шляхів, спрямована на перешкоджання зараження цими збудниками. Неспецифічна профілактика включає загальні заходи щодо запобігання поширенню різних респіраторних захворювань, необов’язково викликаних вірусами, а також загальнозміцнювальні заходи. Щеплення проти грипу в нашій країні не внесено до обов’язкових профілактичних заходів, однак його рекомендують проводити як здоровим особам, так і людям з категорії високого ризику розвитку ускладнень грипу. Але важливо усвідомлювати, що вакцини не захищають від усіх типів вірусів, а створюваний ними імунітет не є довготривалим.

Щеплення від грипу Ілюстрація

Уникайте натовпів та носіть маски

Грип є інфекцією, що передається повітряно-крапельним шляхом, отже якщо у вашому найближчому оточені є хвора на грип людина, яка кашляє або чхає, ви наражаєтеся на небезпеку захворіти на грип. Якщо ви самі хворі на грип – ви стаєте джерелом поширення вірусу грипу для оточуючих. З краплями слини або мокротиння вірус розноситься і потрапляє на інших людей, поверхні тощо. Тому незважаючи на те, хто ви – хворий на грип чи просто опинились поряд – правило просте: уникайте натовпів, обмежте за можливості перебування у скупченому колективі, носить захисні маски, а якщо захворіли – залишайтеся вдома.

Варто уникати скупчення людей та носити захисні маски Ілюстрація

Мийте частіше руки та витирайте ніс одноразовими серветками

Віруси грипу можуть зберігати свою хвороботворну здатність до 6-8 годин, знаходячись на таких поверхнях, як столи, прилавки, стільці, дверні ручки, змішувачі тощо, з якими проконтактував хворий на грип. Якщо після контакту з такою "інфікованою" поверхнею ви торкаєтеся руками носа, рота або очей – інфікування вірусом грипу і розвиток захворювання вам гарантовані. Отже, порада проста: у громадських місцях не торкайтесь брудними руками носа, очей та рота, а одразу після повернення додому ретельно мийте руки з милом та привчайте до цього дітей.

Миття рук запобігає розповсюдженню інфекції Ілюстрація

Якщо ви хворієте на грип, однак справи не дозволяють лікуватися вдома, використовуйте одноразові серветки або тканинні хусточки при кашлі або чханні, і одразу викидайте їх після використання. В жодному разі не прикривайте рот і ніс долонями, або одразу ретельно вимийте з милом руки. Виділіть для себе окремий посуд, засоби особистої гігієни та обмежте спілкування з родичами на весь період захворювання, особливо якщо в родині є маленькі діти.

Харчуйтеся правильно

У будь-який час, а при захворюванні на грип тим більше, необхідно дотримуватись певних дієтичних рекомендацій, щоб імунна система мала достатньо сил для боротьби з вірусом грипу та мікроорганізмами, які активуються в розпал вірусного захворювання. Вживайте збагачену вітамінами та мікроелементами їжу. Пийте достатню кількість рідини, щоб запобігти зневодненню організму. Особливо це стосується маленьких дітей, в яких компенсаторні механізми ще недостатньо розвинені, тому вони швидко втрачають рідину внаслідок підвищення температури тіла, з блювотними масами, випорожненнями.

Корисними у цей час також будуть тривалий (від 7 до 9 годин) та повноцінний сон, часті провітрювання та вологе прибирання приміщення, в якому перебуває хворий на грип.

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