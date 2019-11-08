Годы или десятилетия? Аналитики спорят о сроках создания универсальной вакцины против гриппа

Эксперты прогнозирую обогащение рынка вакцин за счет универсальных прививок. Они будут дороже, но, как ожидается, станут значительно эффективнее. Дело в том, что по прогнозам аналитиков, производители будут отходить от технологий на основе куриных яиц и переходить к клеточным. Основное внимание будет уделяться новым методам производства, а также совершенствованию и разработке вакцин против гриппа для конкретных возрастных групп.

По данным за 2018 год, рынок вакцин против гриппа на 8 крупнейших рынках (США, Германия, Франция, Италия, Испания, Великобритания, Япония, Бразилия) оценивается в 4,6 млрд дол. США. На протяжении следующих 10 лет аналитическая компания GlobalData ожидает рост показателей, в среднем на 3,7 % ежегодно, и по итогам 2028 года объём этого рынка может составить 6,5 млрд дол США.

В сфере создания вакцин от гриппа, аналитики компании прогнозируют переход от технологий на основе куриных яиц к клеточным. В отчете "Сезонный грипп: глобальный прогноз лекарств и анализ рынка до 2028 года" указывается, что запуск новых, более дорогих, но потенциально более эффективных вакцин и станет причиной роста этого сегмента рынка.

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Некоторые эксперты даже полагают, что появление универсальных вакцин от гриппа можно ожидать в ближайшие 5 лет. Другие же убеждены, что для проведения необходимых клинических исследований понадобится больше времени.

Эксперты подчеркивают, что универсальные вакцины, скорее всего, дополнят традиционную вакцинацию, но не заменят ее.

Как известно, вирусы гриппа постоянно мутируют и ежегодно в мире могут циркулировать разные штаммы. Именно поэтому состав вакцин ежегодно обновляется. Но проблема в том, что прогнозы эпидемиологов не всегда совпадают с реальностью. Ожидается, что универсальная вакцина должна защитить от многих (более четырех) штаммов вируса гриппа, а одна прививка убережет от заболевания на несколько сезонов.

GlobalData ожидает, что к 2028 году доля универсальных противогриппозных вакцин составит 18%.

Подобные прогнозы не редкость в наше время – отмечает ресурс Грип.ua. Так, буквально на днях сайт публиковал информацию о том, что ученые выделили из крови больного гриппом антитело 1G01, которое при опытах на мышах обеспечивало защиту от 12-ти видов вирусов. Кроме того, известно о еще одной попытке создать "суперлекарство" от гриппа: ученые из Университета штата Джорджия заявили, их экспериментальное лекарство EIDD-2801 на тестах показало, что блокирует РНК-полимеразу — фермент, который выполняет важную роль в процессах воссоздания и умножения вируса гриппа.

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Однако, отмечает Грип.ua, испытания новых препаратов ограничиваются сегодня подопытными мышами и хорьками, а до проб на людях могут пройти годы. А вирусы год от года успешно мутируют, ставя перед наукой все новые задачи. И пока универсальное оружие против гриппа не найдено, действительно эффективными методами защиты остаются вакцинация и терапия препаратами, имеющими доказанную нетоксичность и прямое противовирусное действие.

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