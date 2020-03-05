Двоє українців померли від страшної хвороби

У Рівному двоє людей померли від пневмонії. Лікарі робили все можливе, але не змогли врятувати пацієнтів.

Причиною стало й те, що вони занадто пізно звернулися за допомогою. Про це йдеться в сюжеті "ТСН.Ранок" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, у 65-річного чоловіка запалення легенів виникло після ускладнень від грипу. До міської лікарні він звернувся лише минулого тижня, його одразу госпіталізували, проте стан пацієнта погіршувався. Врятувати його, на жаль, не вдалося.

У Рівному двоє людей померли від пневмонії

Іншого пацієнта з пневмонією до реанімації обласної лікарні привезли з Хмельницької області.

"Медики тиждень боролися за його життя, але марно. І хоча грип у нього не підтвердився, лікарі припускають, що таке ускладнення дала ГРВІ, а чоловік звернувся за допомогою надто пізно", – йдеться в повідомленні.

Водночас наголошується, що тільки за минулий тиждень – з 24 лютого до 1 березня – від ускладнень грипу та вірусної інфекції в Україні померли шестеро людей. А з початку епідсезону загалом по країні від ускладнень грипу та вірусної інфекції померло понад пів сотні пацієнтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі 44-річна жінка "згоріла" від пневмонії за два дні. Родичі загиблої вважають, що вона стала жертвою лікарської недбалості.

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