До Росії грип "прийшов" раніше, ніж в Україну

Грип вже атакує Росію. Там сезон захворювань почався на два тижні раніше, ніж в Україні. Попит на противірусні ліки різко збільшився в Росії з початку вересня. Це говорить про те, що грип і ГРВІ прийшли на два тижні раніше, ніж у минулому сезоні.

З другої половини вересня в сусідній країні збільшився попит на протизастудні та противірусні препарати. А в деяких регіонах країни вже фіксувани випадки перевищення епідеміологічного порогу по респіраторних захворювань.

Індикатором старту сезону застуд аналітики вважають момент, коли продажі відповідних препаратів починають значно зростати до рівня минулого тижня. У 2019 він зафіксований на 35-му тижні року, тобто з 26 серпня по 1 вересня, випливає з даних DSM Group. У цей період попит на засоби від вірусів виріс на 44% щодо попередніх семи днів, від застуди – на 38%. Імуномодуляторів стали купувати більше на 21%, препаратів для лікування горла і крапель від нежиті – на 20%.

В Росії грип почався на два тижні раніше, ніж в Україні Ілюстрація

За даними компанії, в 2018-м і 2017-го сезон застуди та грипу починався на 37-му тижні, тобто в середині, а не початку вересня.

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