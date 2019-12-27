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/ Грип та застуда

Загинули мільйони людей: 100 років після іспанського грипу

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Третина інфікованих людей в світі, 50 мільйонів смертей, відсутність вакцин, противірусних препаратів та антибіотиків, дефіцит медпрацівників, задіяних у військових діях – все це сприяло швидкому розвитку кризи охорони здоров'я... Йдеться про іспанський грип.

Пандемія грипу 1918 року поширилась практично по всьому світу. Епідемія була викликана незвично небезпечним і смертельним вірусом грипу підтипу H1N1. Історичні та епідеміологічні дані не дозволяють визначити географічне походження вірусу. Більшість його жертв були здоровими, молодими і повнолітніми, на відміну від більшості спалахів грипу, які переважно стосувалися дітей, літніх людей, або ослаблених пацієнтів. Пандемія тривала від березня 1918 до червня 1920 році, поширившись навіть до арктичних і віддалених Тихоокеанських островів. Вважається, що від 20 до 100 мільйонів людей були вбиті в усьому світі – приблизний еквівалент однієї третини населення Європи. Цікаво, що іспанський грип походить від того ж самого підтипу (H1N1), що і свинячий грип.

"Іспанка" забрала життя близько однієї третини населення Європи

"Іспанка" забрала життя близько однієї третини населення Європи

Ілюстрація

Якщо хто пам'ятає, яка паніка панувала у нас в період останньої, набагато м'якшої, пандемії 2009/10 рр., Коли з аптек за два дні повимітали все, що можна, включаючи вату і бинти (для пов'язок), той зрозуміє, що за 100 років мало що змінилося в плані впливу на системи охорони здоров'я...

Загинули мільйони людей: 100 років після іспанського грипу

Колаж

...Заходи щодо запобігання поширення хвороби носили в основному обмежувальний характер: рекомендувалося носіння масок у місцях скупчення людей, в одному з міст США були заборонені рукостискання (ця заборона діє і по сьогоднішній день). У Нью-Йорку були заарештовані понад 500 чоловік, які плювали на вулиці. Всі ці заходи не дали належного ефекту – почасти через недотримання населенням рекомендацій і слабкого епідконтролю...

...Не вистачало трун, в невеликих селищах не було кому ховати людей, і їх скидували в ями або просто залишали в будинках і на вулицях. У США лікарі зі східних штатів попереджали своїх колег на Тихоокеанському узбережжі: "Швидше зберіть всіх наявних столярів і теслярів – нехай вони роблять труни. Крім того, потрібно заздалегідь організувати риття могил силами дорожніх робітників. Інакше ви не будете встигати ховати небіжчиків".

Буквально в перші місяці загинуло близько 20 млн осіб – це величезна цифра, особливо для того часу. Жертвами недуги стали Егон Шиле, австрійський художник; Гійом Аполлінер, французький поет і драматург; Едмон Ростан, французький драматург; Макс Вебер, німецький філософ; Віра Холодна, кіноактриса.

У виснажених хімічними атаками військах також бушувала страшна епідемія. Армійське начальство на Західному фронті оголосило, що захворюваність в частинах діючої армії перевищує втрати вбитими і пораненими. Британський військово-морський флот через велику кількість хворих припинив участь у військових діях...

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Автор
Ольга Голубовська Ольга Голубовська
Тема
здоров'я
Місце
Україна
Тег
грип
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