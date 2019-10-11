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/ Грип та застуда

Держлікслужба прозвівтувала про якість вакцин від грипу

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За даними Держлікслужби станом на 9 жовтня пройшли державний контроль якості 338 165 доз серій T3G455M та T3G693M вакцини "Ваксігрип Тетра" (Санофі Пастер, Франція).Чотирьохвалентна інактивована спліт-вакцина представлена у вигляді суспензії для ін’єкцій по 0,5 мл у попередньо заповненому шприці з прикріпленою голкою, запакована вона у картонну коробку.

Крім того, держконтроль пройшли 80 000 доз серії V60219015 вакцини "Джісі Флю" (Грін Кросс Корпорейшн, Корея) також у вигляді суспензій для ін’єкцій по 0,5 мл у попередньо наповнених шприцах з одноразовою голкою, по одному в оригінальній упаковці; по 10 шприців у пачці з картону.

Також повідомляється, що 3 жовтня надійшла заява про видачу висновку про відповідність вимогам державних і міжнародних стандартів на 82 182 доз вакцини "Ваксігрип Тетра" серії T3G535M. Лікарський засіб направлено на лабораторний аналіз. Читайте більше на Грип.ua.

Вакцина

Вакцина "Ваксигрип Тетра" пройшла державний контроль якості

Ілюстрація

Нагадаємо, тривалентні вакцини захищають від трьох штамів вірусу грипу – від обох штамів типу А, і від одного штаму типу В – Victoria. Чотиривалентні вакцини включають всі чотири віруси: обидва штами типу А, і обидва штами типу В – Victoria і Yamagata. "Джісі Флю" – тривалентна, "Ваксігрип Тетра" – чотиривалентна. Обидві рекомендує ВООЗ до застосування.

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Тема
здоров'я
Місце
Україна
Теги
грип Щеплення від грипу Держлісагентство
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