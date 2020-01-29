Брехня і спекуляція: чому популярні ліки від застуди не працюють

"Арбідол", "Кагоцел", "Інгавірін", "Поліоксидоній", "Циклоферон" та ще як мінімум десять найменувань препаратів, "стимулюючих імунітет", стають найбільш популярними в аптеках, коли зростає захворюваність на ГРВІ. Одні лікарі називають їх ліками ні від чого, інші виписують на додачу до парацетамолу всім інфікованим респіраторними вірусами та грипом.

За словами Олександра Хаджідіса, головного клінічного фармаколога Петербургу, у нас немає імуномодулюючих препаратів для лікування ГРВІ з доведеною ефективністю, як і в усьому світі.

– Коли ми говоримо про імуномодулюючі препарати, призначені нібито для протистояння вірусам, оцінити їх ефективність складно, тому що складно уточнити в їх випадку достовірні критерії ефективності.

Імунітет – матерія темна і загадкова. У чому полягає його активація? Утворюються нові В- і Т-клітини, вони отримують нові компетенції та починають "боротися" з вірусом або мікробом. Але коли ми говоримо про 5-7-денний прийом "імуномодулюючого" препарату (на цей термін розрахований курс лікування ними), то розуміємо, що клітини за такий короткий час просто не змогли б зреагувати на вірус і почати працювати так, як це описують виробники препаратів, цього часу недостатньо для вироблення ефективного клону спеціалізованих імунних клітин. У той же час 5-7 днів – це період, за який організм сам здатний впоратися з вірусом і вивести його з організму.

У грамотному розумінні "імуномодулюючі" препарати – це ліки, що впливають на імунну систему, найчастіше з супресивною дією, з вузьким спектром показань і широким – важких побічних ефектів: глюкокортикоїди, парентеральні інтерферони, цитостатики, колонієстимулюючі фактори, внутрішньовенні імуноглобуліни та ін.

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За результатами проведених клінічних досліджень ми знаємо, що спрямований противірусний ефект "Римантадину" не викликав сумнівів (до тих пір, поки віруси до нього не пристосувалися і не виробили механізми резистентності – сьогодні від нього ніякої користі). "Осельтамівір" і "Занамівір" послаблюють вплив саме вірусу грипу на організм. Так, вони зменшують тривалість захворювання всього на 1 день, але в клініці вже показано, що для важких пацієнтів вони допомагають уникнути смертельно небезпечних ускладнень. Але це саме противірусні засоби, а не імуномодулюючі.

Немає у нас імуномодулюючих ліків, які мали б доведену ефективність як для лікування ГРВІ, так і для профілактики. Їх існування, включення в списки життєво важливих препаратів і реклама – це спекуляція на найпоширеніших в світі захворюваннях, об'єднаних абревіатурою ГРВІ.

З більшістю з них все вже зрозуміло: до 75-85% з них здатні рециркулювати в організмі і виводитися з нього, не треба цьому заважати. Віруси – внутрішньоклітинні паразити. І чим більше людина активна фізично, тим швидше вони розмножуються. Саме тому не треба нехтувати постільним режимом, дати вірусу пройти свій цикл розвитку в організмі і покинути його. При цьому не варто нічого "стимулювати-модулювати" – кидати гроші на вітер, каже головний клінічний фармаколог. Важливо, звичайно, симптоматичне лікування при грипі та ГРВІ, багато пити води, особливо коли сильно підвищується температура, приймати жарознижуючі препарати. Організм має резерви для боротьби з інфекційними захворюваннями, якщо ми не говоримо тільки про дійсно важко хворих людей, наприклад, з онкогематологічними захворюваннями, вродженими дефектами імунітету. Сама концепція "зниженого імунітету", що вживається в побуті стосовно більшої частини населення, і можливість "його підвищення" – спотворене спрощення знань про складну, багатогранну, тонку систему імунітету.

Для профілактики інфекційних захворювань органів дихання ліки з доведеною ефективністю все-таки існують. Це так звані бактеріальні лізати – вони складаються з фрагментів неактивних бактерій, а принцип їх дії можна порівняти з вакцинацією. Клінічні випробування показали їх ефективність саме в профілактиці. Стаття тут.

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