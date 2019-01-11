Без щеплень? Українці сказали, як рятуються від смертельної епідемії грипу

Більшість українців не поспішають робити щеплення незважаючи на те, що в країні з початку поточного року вже було зафіксовано п'ять смертей через епідемію грипу.

Як стало відомо за підсумками опитування на OBOZREVATEL, участь у якому взяли понад 9,3 тисяч читачів, регулярно щеплення робить лише 9% із них.

Ще 16% планують здійснити процедуру, а 19% виступили категорично проти щеплень. Також 11% опитаних зізналися, що вже встигли захворіти на грип, деякі з них при цьому щеплені.

У свою чергу майже половина респондентів (45%) повідомили, що не мають проблем зі здоров'ям під час епідемії, оскільки рятуються цибулею і часником.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Уляна Супрун назвала найголовніші ознаки, за якими грип можна відрізнити від застуди вже на ранніх термінах захворювання.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!