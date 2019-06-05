Головна Новини
Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Грип та застуда

Астма і пневмонія: що спільного і як розрізнити

377Читати матеріал російською

Астма і пневмонія - респіраторні захворювання, у яких є схожі симптоми, але причини і способи лікування у них різні.

Астма не викликає безпосередньо пневмонію, але люди з хронічними респіраторними проблемами, такими як астма, можуть мати більш високий ризик розвитку пневмонії.

Medical News Today підготував матеріал про те, який зв'язок між астмою і пневмонією, що у них спільного і в чому відмінності.

Що таке астма і пневмонія?

Обидва захворювання впливають на легені.

Новини
Стрес, генетика і екологія – лікар-алерголог назвала групу ризику бронхіальної астми

Астма - це хронічне респіраторне захворювання, яке призводить до звуження і запалення бронхіальних дихальних шляхів. Симптоми можуть бути тимчасовими у відповідь на подразники:

  • ускладнене дихання;

  • "здавлювання" в грудях;

  • кашель;

  • хрипи.

Астма

Астма

Ілюстрація

Викликати напад астми можуть:

  • типові алергени (шерсть домашніх тварин, пилок, пліснява і пил);

  • хімічні пари;

  • дим;

  • забруднення повітря;

  • холодна, суха погода;

  • фізичне навантаження.

Пневмонія - це інфекція легень, викликана бактеріями, грибками, паразитами або вірусами. Найпоширенішим типом є бактеріальна пневмонія - викликає запалення легень, при цьому накопичення гною або рідини в альвеолах ускладнює дихання.

Загальні симптоми пневмонії включають:

  • головні болі;

  • втому;

  • втрату апетиту;

  • лихоманку і озноб;

  • біль у грудях, що посилюється при кашлі.

Пневмонія

Пневмонія

Ілюстрація

​​​​​​У чому зв'язок?

Астма не викликає безпосередню пневмонію, але у людей з хронічними захворюваннями легенів частіше розвивається пневмонія через попереднє пошкодження легень або слабкість тканини органу.

З тієї ж причини у людини, що страждає на астму, можуть бути більш серйозні симптоми і ускладнення від застуди та грипу.

Грип може призвести до пневмонії, а у дорослих і дітей, які страждають на астму, підвищує ймовірність її розвитку.

Через схожість симптомів виявлення пневмонії може бути складним. Спільними ознаками хвороб є:

  • грудний біль;

  • нерівне дихання;

  • підвищена частота дихання;

  • прискорений пульс;

  • кашель;

  • хрип.

Астма і пневмонія: що спільного і як розрізнити

Астма не виліковна, хоча людина може впоратися з її симптомами за допомогою правильних ліків і мінімізації контакту з подразниками. Пневмонія піддається лікуванню з використанням антибіотиків. Найкраще лікувати ці захворювання якомога раніше, щоб запобігти погіршенню стану і уникнути ускладнень.

​​​​​​​Раніше MedOboz писав, що дозовані інгалятори містять речовини, небезпечні для навколишнього середовища. Їх використовують, щоб допомогти просунути дозу ліків по дихальних шляхах.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Тег
здоров'я
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини