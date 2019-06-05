Астма і пневмонія: що спільного і як розрізнити

Астма і пневмонія - респіраторні захворювання, у яких є схожі симптоми, але причини і способи лікування у них різні.

Астма не викликає безпосередньо пневмонію, але люди з хронічними респіраторними проблемами, такими як астма, можуть мати більш високий ризик розвитку пневмонії.

Medical News Today підготував матеріал про те, який зв'язок між астмою і пневмонією, що у них спільного і в чому відмінності.

Що таке астма і пневмонія?

Обидва захворювання впливають на легені.

Астма - це хронічне респіраторне захворювання, яке призводить до звуження і запалення бронхіальних дихальних шляхів. Симптоми можуть бути тимчасовими у відповідь на подразники:

ускладнене дихання;

"здавлювання" в грудях;

кашель;

хрипи.

Астма Ілюстрація

Викликати напад астми можуть:

типові алергени (шерсть домашніх тварин, пилок, пліснява і пил);

хімічні пари;

дим;

забруднення повітря;

холодна, суха погода;

фізичне навантаження.

Пневмонія - це інфекція легень, викликана бактеріями, грибками, паразитами або вірусами. Найпоширенішим типом є бактеріальна пневмонія - викликає запалення легень, при цьому накопичення гною або рідини в альвеолах ускладнює дихання.

Загальні симптоми пневмонії включають:

головні болі;

втому;

втрату апетиту;

лихоманку і озноб;

біль у грудях, що посилюється при кашлі.

Пневмонія Ілюстрація

​​​​​​У чому зв'язок?

Астма не викликає безпосередню пневмонію, але у людей з хронічними захворюваннями легенів частіше розвивається пневмонія через попереднє пошкодження легень або слабкість тканини органу.

З тієї ж причини у людини, що страждає на астму, можуть бути більш серйозні симптоми і ускладнення від застуди та грипу.

Грип може призвести до пневмонії, а у дорослих і дітей, які страждають на астму, підвищує ймовірність її розвитку.

Через схожість симптомів виявлення пневмонії може бути складним. Спільними ознаками хвороб є:

грудний біль;

нерівне дихання;

підвищена частота дихання;

прискорений пульс;

кашель;

хрип.

Астма не виліковна, хоча людина може впоратися з її симптомами за допомогою правильних ліків і мінімізації контакту з подразниками. Пневмонія піддається лікуванню з використанням антибіотиків. Найкраще лікувати ці захворювання якомога раніше, щоб запобігти погіршенню стану і уникнути ускладнень.

​​​​​​​Раніше MedOboz писав, що дозовані інгалятори містять речовини, небезпечні для навколишнього середовища. Їх використовують, щоб допомогти просунути дозу ліків по дихальних шляхах.

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