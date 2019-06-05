Астма і пневмонія: що спільного і як розрізнити

Астма і пневмонія - респіраторні захворювання, у яких є схожі симптоми, але причини і способи лікування у них різні.
Астма не викликає безпосередньо пневмонію, але люди з хронічними респіраторними проблемами, такими як астма, можуть мати більш високий ризик розвитку пневмонії.
Medical News Today підготував матеріал про те, який зв'язок між астмою і пневмонією, що у них спільного і в чому відмінності.
Що таке астма і пневмонія?
Обидва захворювання впливають на легені.
Астма - це хронічне респіраторне захворювання, яке призводить до звуження і запалення бронхіальних дихальних шляхів. Симптоми можуть бути тимчасовими у відповідь на подразники:
ускладнене дихання;
"здавлювання" в грудях;
кашель;
хрипи.
Астма
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Викликати напад астми можуть:
типові алергени (шерсть домашніх тварин, пилок, пліснява і пил);
хімічні пари;
дим;
забруднення повітря;
холодна, суха погода;
фізичне навантаження.
Пневмонія - це інфекція легень, викликана бактеріями, грибками, паразитами або вірусами. Найпоширенішим типом є бактеріальна пневмонія - викликає запалення легень, при цьому накопичення гною або рідини в альвеолах ускладнює дихання.
Загальні симптоми пневмонії включають:
головні болі;
втому;
втрату апетиту;
лихоманку і озноб;
біль у грудях, що посилюється при кашлі.
Пневмонія
Ілюстрація
У чому зв'язок?
Астма не викликає безпосередню пневмонію, але у людей з хронічними захворюваннями легенів частіше розвивається пневмонія через попереднє пошкодження легень або слабкість тканини органу.
З тієї ж причини у людини, що страждає на астму, можуть бути більш серйозні симптоми і ускладнення від застуди та грипу.
Грип може призвести до пневмонії, а у дорослих і дітей, які страждають на астму, підвищує ймовірність її розвитку.
Через схожість симптомів виявлення пневмонії може бути складним. Спільними ознаками хвороб є:
грудний біль;
нерівне дихання;
підвищена частота дихання;
прискорений пульс;
кашель;
хрип.
Астма не виліковна, хоча людина може впоратися з її симптомами за допомогою правильних ліків і мінімізації контакту з подразниками. Пневмонія піддається лікуванню з використанням антибіотиків. Найкраще лікувати ці захворювання якомога раніше, щоб запобігти погіршенню стану і уникнути ускладнень.
Раніше MedOboz писав, що дозовані інгалятори містять речовини, небезпечні для навколишнього середовища. Їх використовують, щоб допомогти просунути дозу ліків по дихальних шляхах.
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