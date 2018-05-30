Фізкультура на допомогу: знайдено надійний спосіб перемогти алкоголізм

За допомогою простих фізичних вправ можна перемогти важку алкогольну та наркотичну залежність.

До такого висновку прийшли вчені з університету Буффало. Вони з'ясували, що медикаментозна терапія, в яку "вбудовуються" аеробні фізичні навантаження, дозволяє значно легше і швидше позбутися згубних звичок і залежностей.

Так, жвава ходьба, біг та інші навантаження на руки і ноги дозволяють знизити вироблення ключового нейромедіатора - дофаміну і полегшити період абстинентного синдрому.

Вчені відзначили, що всього 150 хвилин фізичного навантаження на тиждень дозволяють попутно скоротити ризик розвитку серцевих захворювань, артриту і діабету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені виявили мутації в гені, що кодує білок титін, які сприяють розвитку серцевої недостатності при вживанні алкоголю.