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Фізкультура на допомогу: знайдено надійний спосіб перемогти алкоголізм

2.5тЧитати новину російською

За допомогою простих фізичних вправ можна перемогти важку алкогольну та наркотичну залежність.

До такого висновку прийшли вчені з університету Буффало. Вони з'ясували, що медикаментозна терапія, в яку "вбудовуються" аеробні фізичні навантаження, дозволяє значно легше і швидше позбутися згубних звичок і залежностей.

Так, жвава ходьба, біг та інші навантаження на руки і ноги дозволяють знизити вироблення ключового нейромедіатора - дофаміну і полегшити період абстинентного синдрому.

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Вчені відзначили, що всього 150 хвилин фізичного навантаження на тиждень дозволяють попутно скоротити ризик розвитку серцевих захворювань, артриту і діабету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені виявили мутації в гені, що кодує білок титін, які сприяють розвитку серцевої недостатності при вживанні алкоголю.

Читайте всі новини по темі "отруєння алкоголем" на сайті "Обозреватель".

Тема
отруєння алкоголем
Об'єкт
алкоголь
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