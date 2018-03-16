Фатальні наслідки: знайдена нова небезпека алкоголю

Людина, яка спожила алкоголь, не може повністю контролювати свою поведінку, хоча їй може здаватися протилежне.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного вченими Університету штату Каліфорнія в Сан-Дієго (США), пише Medicalxpress.

18 добровольцям експерименту було запропоновано вказувати колір квадрата, який з'являється в центрі екрану. При цьому вони повинні були ігнорувати два квадрата, які з'являлися раніше з боків екрану.

Вчені встановили, що після вживання алкоголю піддослідні частіше помилялися і вказували колір бічних квадратів.

Дослідники за допомогою спеціальної апаратури проаналізували імпульси, які виходили з мозку і прийшли до висновку, що при алкогольному сп'янінні мозок людини правильно сприймає ситуацію, але при цьому порушується здатність діяти точно.

Тобто піддослідні розуміли, який колір у центрального квадрата, але не могли вибрати його серед інших. Вчені говорять, що ця особливість людського мозку особливо небезпечна при водінні автомобіля "під мухою".

Як писав "Обозреватель", науковці Інституту досліджень психічного здоров'я в Канаді заявили, що постійне вживання алкоголю збільшує ризик розвитку слабоумства всіх типів.