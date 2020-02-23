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Не коронавірус! Евакуйованій в Нових Санжарах різко стало погано

55.4т
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В однієї із евакуйованих до України із Уханя іноземок, яка перебуває на обсервації в санаторії Нацгвардії у Нових Санжарах, різко погіршилося здоров'я.

Зокрема у жінки виявили загострення хронічної гастроентерологічної хвороби. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, який нині працює в оперативному штабі в зоні обсервації, передає пресслужба відомства на сторінці у Facebook.

Зазначається, що ввечері 22 лютого в іноземної громадянки з’явився біль у животі, а після огляду медпрацівниками було встановлено попередній діагноз. Після консультування медиків зі спеціалізованим профільним обласним фахівцем, до обсервації також прибула екстрена допомога зі спеціалістами, які провели огляд пацієнтки.

Евакуйована в Нових Санжарах поскаржилася на погіршення здоров'я

Евакуйована в Нових Санжарах поскаржилася на погіршення здоров'я

"Лікарі прибули із пересувним апаратом для проведення ультразвукової діагностики та зі спеціальними контейнерами для забору проб. Полтавські медики спрацювали оперативно. Зайшли, здійснили медичний огляд та вийшли із приміщення обсерватора із дотриманням всіх протиепідемічних норм", – зазначив Ляшко.

За його словами, було встановлено, що в евакуйованої проявилося загострення хронічної гастроентерологічної хвороби. Лікарі склали для пацієнтки план лікування, призначили дієтичне меню й залишили на спостереження в обсервації. Зараз жінка почувається добре.

У МОЗ наголосили, що решта евакуйованих пасажирів, члени екіпажу та супроводжувальні особи теж почуваються добре і також не мають жодних ознак гострих респіраторних захворювань.

На обсервації в медичному центрі Національної гвардії України "Нові Санжари" у Полтавській області всі вони перебувають під постійним наглядом медиків. 23 лютого триває 4-та доба обсервації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що порушників, які з певних причин вирішать незаконно проникнути на територію санаторію в Нових Санжарах Полтавської області, де проходять обсервацію евакуйовані з китайського Уханя громадяни, теж чекає 14-денний карантин.

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Автор
Марта Рок
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я евакуація
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с празднмком вас Иловайск 2
с празднмком вас Иловайск 2
украинцы е.бите ее, жгите и режьте больну на ленты...
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0
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Куни Чан
Куни Чан
Мир должен остановить эпидемию и пожертвовать Украиной, мы будем помнить ваш подвиг небесная 37 миллионя
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7
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Куни Чан, зачем 37 млн, когда есть такой подвигосовершатель, как ты?
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