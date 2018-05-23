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Епідемія кору в Україні: в МОЗ забили тривогу

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За тиждень від спалаху кору захворіли майже тисяча дітей і більше 500 дорослих.

"Спалах кору в Україні триває: МОЗ закликає регіони посилити заходи з вакцинації. За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 20-й тиждень 2018 року на кір захворіли 1610 людей (642 дорослих і 968 дітей)", - повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Відзначається, що МОЗ вживає заходів для підвищення рівня імунізації і проведення щеплень дітям, які пропустили планову вакцинацію. Органи місцевого самоврядування також закликали посилити заходи.

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"Нагадаємо, у квітні рішенням Оперативного Штабу вікові рамки додаткової імунізації були розширені до 18 років", - підкреслили у відомстві.

Також у МОЗ додали, що для щеплень КПК в Україну зараз поставляється вакцина "Пріорікс" виробництва "Глаксо Сміт Кляйн".

"Вона якісна, ефективна і безпечна, надається державою безкоштовно. Станом на 17.05.2018 року, в Україні 988 тисяч доз вакцин, також очікуються подальші поставки вакцини КПК", - резюмували в міністерстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше МОЗ зафіксував новий спалах кору в Україні.

Читайте всі новини по темі "Спалах кору" на сайті "Обозреватель".

Тема
Спалах кору
Місце
Україна
Об'єкти
Міністерство охорони здоров'ящеплення
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