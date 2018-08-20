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Епідемія кору в Україні: Євросоюз забив на сполох через катастрофу

3.6тЧитати новину російською

Європейська комісія висловила велику стурбованість тим, що три з семи країн із найвищим рівнем захворюваності на кір у Європі є країнами ЄС.

Як передає "Європейська правда", найгірша ситуація з епідемією кору спостерігається в Україні, де за перше півріччя захворіли 23000 осіб - більша частина всіх європейських хворих.

"Низька імунізація однієї країни ставить під загрозу безпеку і здоров'я громадян по всій Європі. Вакцинація - це акт солідарності", - сказала прес-секретар Єврокомісії.

За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, крім України, високий рівень захворюваності на кір зафіксовано також у Франції, Грузії, Греції, Італії, Росії та Сербії.

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У ВООЗ заявили, що недоімунізовані люди є вразливими для хвороби, незалежно від місця життя. За даними ВООЗ, у 2017 році кількість випадків захворювання на кір у Європі зросла на 400%.

Відзначається, що за півроку 2018-го в Україні захворіли на кір у шість разів більше людей, ніж у минулому році (4767), коли за цим показником країну випереджали тільки Румунія (5562) та Італія (5006).

Захворюваність на кір у Європі цього року досягла 10-річного максимуму. За даними ВООЗ, кількість випадків захворювання дорослих і дітей досягла понад 41 тисячу. Минулого року в Європі було 23 927 випадків захворювання, а 2016 року - 5273.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в Україну з Європи прийшло небезпечне інфекційне захворювання лістеріоз. На початку серпня було зафіксовано перший летальний випадок через цю хворобу.

Дивіться відео на тему:

Читайте всі новини по темі "Спалах кору" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Спалах кору
Місце
Україна
Об'єкт
ЄС
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Викторна Татьяна
Викторна Татьяна
У когo гипертoния - срочнo чиcтитe соcyды! Это нaвсeгда сбивает дaвлeние дo 120/80 зa 1 курс http://likar.forumsua.com
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
запад нам поможет,само россосется,надо больше на холодном сидеть..
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Andrey
Andrey
Тролли, вам самим с собой не скучно видать). Дурному не скучно и самому.)
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