Запалення при діабеті 2 типу: вчені розкрили механізм

Нове дослідження спростовує поширену думку про те, що глюкоза стимулює запалення при діабеті 2 типу, пов'язаному з ожирінням.

Отримані дані можуть пояснити, чому так багато способів лікування ускладнень виявилися невдалими. Про це повідомляє Medical News Today.

Вчені з Університету Кентуккі провели експерименти на клітинних культурах, щоб виявити, як дефекти мітохондрій клітин, поряд з впливом певних типів жирів, викликають запалення при діабеті 2 типу. Відомо, що хронічне запалення є основною причиною багатьох ускладнень діабету, включаючи серцево-судинні захворювання і захворювання нирок.

До сих пір, науковий консенсус полягав в тому, що глюкоза стимулює запалення при діабеті 2 типу. Але нове дослідження спростовує це популярне поняття і вказує замість цього на високий рівень ліпідів і дефектів в мітохондріях – крихітних енергозберігаючих органелах усередині клітин. Автори дослідження виходили з гіпотези про те, що імунні клітини людей з діабетом типу 2 вироблятимуть енергію, розщеплюючи глюкозу в процесі гліколізу.

мітохондрія Ілюстрація

Дослідники порівняли зразки від 42 осіб з ожирінням, у яких не було діабету 2 типу, зі зразками від 50 осіб, які мали як ожиріння, так і діабет. Були ізольовані імунні клітини, так звані CD4+ T-клітинами, і проведено кілька експериментів, які показали, що гліколіз не викликає хронічного запалення.

Вимірювання рівня глюкози Ілюстрація

Дослідники стверджують, що виявлення основного фактора, що викликає запалення, пов'язане з ожирінням, має вирішальне значення для запобігання або лікування порушень обміну речовин у людей з ожирінням. Оскільки сучасні стандартні методи лікування діабету орієнтовані на контроль рівня глюкози, несподівані результати "викликають клінічні побоювання, що ліпіди будуть продовжувати стимулювати запалення і, отже, метаболічну дисфункцію", навіть у пацієнтів з діабетом з хорошим контролем рівня глюкози.

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