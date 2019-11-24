Як розпізнати цукровий діабет: названі головні симптоми

Різке зниження ваги, відчуття спраги і сонливість можуть бути індикаторами цукрового діабету.

Як передають "Подробности", від хвороби страждає близько 6% населення Землі. Проте раннє виявлення діабету дозволяє істотно збільшити тривалість життя хворих і запобігти розвитку багатьох ускладнень.

Симптоми цукрового діабету 1 типу

Швидка втрата ваги;

Відчуття постійної втоми;

Сонливість;

Спрага;

Часті позиви до сечовипускання.

Симптоми цукрового діабету 2 типу

Сухість у роті і спрага;

Зниження ваги;

Рясне сечовипускання;

Постійна втома, сонливість, відчуття слабкості, дратівливість;

Відчуття поколювання в пальцях, оніміння кінцівок;

Значна раптова втрата ваги, незважаючи на високий апетит;

Нудота, іноді - блювота.

цукровий діабет, ілюстрація unn.com.ua

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