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/ Ендокринологія

Як розпізнати цукровий діабет: названі головні симптоми

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Різке зниження ваги, відчуття спраги і сонливість можуть бути індикаторами цукрового діабету.

Як передають "Подробности", від хвороби страждає близько 6% населення Землі. Проте раннє виявлення діабету дозволяє істотно збільшити тривалість життя хворих і запобігти розвитку багатьох ускладнень.

Симптоми цукрового діабету 1 типу

  • Швидка втрата ваги;

  • Відчуття постійної втоми;

  • Сонливість;

  • Спрага;

  • Часті позиви до сечовипускання.

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Симптоми цукрового діабету 2 типу

  • Сухість у роті і спрага;

  • Зниження ваги;

  • Рясне сечовипускання;

  • Постійна втома, сонливість, відчуття слабкості, дратівливість;

  • Відчуття поколювання в пальцях, оніміння кінцівок;

  • Значна раптова втрата ваги, незважаючи на високий апетит;

  • Нудота, іноді - блювота.

цукровий діабет, ілюстрація

цукровий діабет, ілюстрація

unn.com.ua

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які щоденні звички можуть спровокувати розвиток діабету.

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