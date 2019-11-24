Як розпізнати цукровий діабет: названі головні симптоми

Різке зниження ваги, відчуття спраги і сонливість можуть бути індикаторами цукрового діабету.
Як передають "Подробности", від хвороби страждає близько 6% населення Землі. Проте раннє виявлення діабету дозволяє істотно збільшити тривалість життя хворих і запобігти розвитку багатьох ускладнень.
Симптоми цукрового діабету 1 типу
Швидка втрата ваги;
Відчуття постійної втоми;
Сонливість;
Спрага;
Часті позиви до сечовипускання.
Симптоми цукрового діабету 2 типу
Сухість у роті і спрага;
Зниження ваги;
Рясне сечовипускання;
Постійна втома, сонливість, відчуття слабкості, дратівливість;
Відчуття поколювання в пальцях, оніміння кінцівок;
Значна раптова втрата ваги, незважаючи на високий апетит;
Нудота, іноді - блювота.
цукровий діабет, ілюстрація
unn.com.ua
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