Як мелатонін впливає на жіночий організм

На сьогоднішній день вплив мелатоніну на гормональне здоров'я жінки активно вивчається і отримані знання починають застосовуватися гінекологами і репродуктологами на практиці.

Встановлено взаємозв'язок між рівнем статевих гормонів і концентрацією мелатоніну: естрогени і прогестерон можуть зміщувати пік секреції мелатоніну. У свою чергу, від рівня мелатоніну залежить активність рецепторів естрогену і прогестерону.

Репродуктивне здоров'я: мелатонін контролює процес овуляції і рівень прогестерону. У домінантному фолікулі виявляється висока концентрація мелатоніну, в рази вище ніж в крові. Для чого? Розрив фолікула – це локальна запальна реакція з високим вмістом вільних радикалів. Мелатонін виступає як антиоксидант, захисник генетичного матеріалу яйцеклітини, що вийшла з фолікула, яякий лопнув. Жінкам з труднощами в настанні вагітності, буде не зайвим оцінити рівень мелатоніну.

Гіперплазія ендометрію без атипії: ряд досліджень показав ефективність поєднання стандартної терапії прогестагенами з мелатоніном. Така терапія дозволяє нормалізувати рівні статевих гормонів в 87% випадків і запобігти розвитку гіперплазії.

Застосування мелатоніну дозволяє знизити інтенсивність тазових болей на 39% у пацієнток з ендометріозом.

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Мелатонін контролює процес овуляції і захищає яйцеклітину Колаж

Предменструальний дисфоричний розлад – перепади настрою, дратівливість, напруга, порушення сну перед менструацією. Знайомий такий стан? У жінок з подібними порушеннями виявляються низькі рівні мелатоніну в нічні години. Додавання мелатоніну в цей період значно може поліпшити самопочуття жінки.

Клімактеричний синдром – припливи, серцебиття, підвищення тиску, порушення сну у жінок в менопаузі. Відомо, що з віком рівень мелатоніну знижується. Чим важче клімактеричний синдром, тим більш низькі рівні мелатоніну визначаються. У таких випадках, до стандартної замісної гормональної терапії можна додавати мелатонін, в деяких дослідженнях було показано, що при легких формах мелатонін навіть в монотерапії давав значне поліпшення самопочуття.

Як підтвердити дефіцит мелатоніну?

Можна подивитися його рівень в слині пізно ввечері або вночі; ще краще оцінити його коливання протягом доби, може бути порушений ритм секреції гормону: вночі він не буде досягати максимальних значень, а вдень буде залишатися високим.

Пам'ятаємо, що цей гормон зі своїми показаннями і протипоказаннями, дозуванням, тривалістю прийому ЗАВЖДИ потрібно обговорювати з лікарем!

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