В якому стані ваша щитовидка: домашній експрес-тест

Насправді більшість з нас не розуміє, наскільки насправді важлива для здоров'я правильна робота щитовидної залози. Тому так мало уваги приділяємо її станом, зокрема, ігноруємо обов'язкові обстеження в ендокринолога.

Перевірити стан щитовидної залози можна вдома. Експрес-тест, який підготував для вас MEDOBOZ, допоможе визначити, чи все з нею гаразд, і зрозуміти, що і вам необхідно проконсультуватися з лікарем.

Йодні смужки на ніч

Змочіть в йоді ватяну паличку і перед сном намалюйте на шкірі ноги або руки три полоси: в 2 мм завтовшки, в 5 мм і близько сантиметра. Вранці подивіться на сліди, які залишилися: зникла тільки тонка смужка - позитивний результат, дві або три зниклі смужки - ознака дефіциту йоду в організмі і привід для звернення до ендокринолога.

Пальпація

Присядьте на стілець так, щоб спина і шия залишалися рівною. Однією рукою знайдіть ямочку на шиї по центру між ключицями. Притисніть цю ямочку кілька разів. Виникнення болю говорить про збої в роботі щитовидки і необхідності консультації лікаря.

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Ковток води

Наберіть в рот побільше води і підійдіть до дзеркала. Потихеньку ковтайте воду і одночасно стежте за щитовидкою. Прояв припухлостей під час ковтання вказує на збільшення щитовидки, а значить і на необхідність огляду у лікаря і додаткової діагностики.

Завдання з олівцем

У дзеркала прикладіть вертикальної до зовнішнього куточка ока довгий олівець або спицю. Предмет повинен розташовуватися паралельно носі. Якщо край брови виходить за лінію олівця, все добре, якщо ні, ймовірно, у вас ослаблена функція щитовидки. Так, при нестачі гормонів щитовидки слабшають волосяні фолікули, в тому числі в області брів, тому волоски випадають.

Одяг в допомогу

Одягніть одяг з тугою горловиною і почекайте 15 хвилин. Якщо через цей час у вас з'явилося відчуття нестачі повітря, задуха або сильна дратівливість, можливо, має місце збільшення щитовидки. Вам потрібно до лікаря.

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