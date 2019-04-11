У всьому винні гормони? Супрун розвінчала популярний міф

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвінчала міф про те, що необхідно здавати аналізи на всі гормони одночасно.

Пост із поясненнями опублікувала вона в Facebook. Чиновниця також розповіла українцям, що потрібно робити, щоб гормони не стали причиною захворювань.

"Пам'ятайте, не обов'язково здавати аналізи на всі гормони одразу, щоб бути впевненими, що все гаразд. Необхідно вчасно звернутися до лікаря – після огляду він скаже, який саме аналіз слід здати", – порекомендувала вона.

Чиновниця зазначила, що саме гормони регулярно звинувачують у проблемах зі здоров'ям, однак повне дослідження часто буває ні до чого.

Супрун розвінчала міф про гормони kak-zhzh.ru

"Про гормональне здоров'я слід ретельно дбати. Адже на роботу ендокринної системи впливають не тільки вік, генетика і хвороби, а й наш раціон, спосіб життя, ліки, які ми приймаємо", – наголосила вона.

Так Супрун дала поради, що допоможе зберегти свої гормони в нормі:

правильне харчування і фізична активність;

здоровий режим сну (не менше 7 годин);

менше цукрів і білої муки в раціоні;

достатні перерви між прийомами їжі (постійні перекуси не приносять користі);

вживання достатньої кількості йоду;

постійне спостереження за індексом і обсягом талії;

відмова від куріння;

мінімальна кількість алкоголю (особливо для жінок);

відмова від виробів із пластику.

Уляна Супрун Україна.ру

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше найпоширенішою причиною смертності в Україні Супрун назвала серцево-судинні захворювання.

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