Топ щоденних звичок, які призводять до діабету

Знання більшості про провокаторів цукрового діабету обмежене тим, що хвороба розвивається переважно від любові до солодкого.

Але це зовсім не так. "Деякі звички та уподобання, які на перший погляд здаються не настільки вже й шкідливими, здатні приводити до збоїв метаболічних процесів в організмі, в результаті чого розвивається діабет першого або другого типу", – зазначив лікар Віктор Литвиненко.

MedOboz склав список найбільш поширених звичок, наслідки яких набагато серйозніші, ніж пара додаткових сантиметрів на талії.

Боротися зі спрагою соком

Дієтологи наполягають, що на добу потрібно випивати близько двох літрів рідини. І мова здебільшого про чисту воду, а не підсолоджені напої на кшталт чаю, пакетованого соку або газованої води. Однак на вулиці рідко можна зустріти перехожого, який, відчувши спрагу, п'є звичайну воду без газу – більшість поза домом воліють випити чогось смачненького.

У невеликих кількостях та зрідка такі "слабкості" не шкодять здоров'ю. Але якщо у вашому питному раціоні присутні більше напоїв, ніж простої води, організм дуже скоро може відреагувати "протестом": почнуть відбуватися збої у обміні речовин, а в перспективі – розвинеться діабет.

Просипати сніданок

Вранці, особливо в робочі дні, завжди хочеться подовше поспати, тому багато хто жертвує сніданком заради 20 хвилин досипання.

Найближчі наслідки цього – залишатися голодним до обіду або їсти на ходу щось, що зазвичай не вписується в рамки корисного сніданку (наприклад, бутерброд, печиво, хот-дог та ін.). А в майбутньому все може позначитися на стані здоров'я: несвоєчасний прийом їжі в ранковий час (тобто, змушення організму працювати "на холостих") провокує порушення в рівні інсуліну і цукру в крові, які з часом доведеться регулювати тільки медикаментозно.

Їсти з хлібом

Звичка заїдати все хлібом притаманна багатьом. Так, завдяки цьому відлунню минулого деякі їдять з хлібом картоплю, кашу і навіть пельмені і макарони.

Ми не говоримо, що хліб шкідливий, навпаки, його їсти треба, але тільки в правильних поєднаннях (з білковою їжею, наприклад) і в невеликих кількостях (до трьох скибочок цільнозернового в день).

Справа в тому, що, споживаючи хліб з усіма продуктами без розбору, ви закидаєте в організм справжнісіньку вуглеводну "бомбу", яка провокує різкий величезний стрибок цукру в крові і змушує підшлункову на знос працювати над виробленням інсуліну для його пониження. Довго в такому режимі залоза працювати не в змозі, і з часом почне давати збої.

Вечеряти перед сном

З нинішніми ритмами життя, коли навіть дорога з роботи через затори може розтягнутися на кілька годин, спланувати своєчасну вечерю не завжди можливо. Тому багато хто не заморочуються, а просто вечеряють по приїзду додому і відразу лягають спати.

Однак ця звичка буде залишатися невинною недовго. Оскільки в пізній час всі процеси в організмі переходять в режим "сплячки", все з'їдене призводить до стрибків цукру в крові, чим порушує природну секрецію інсуліну. У перспективі це загрожує розвитком інсулінозалежного цукрового діабету.

Тому щоб уникнути серйозних метаболічних збоїв організуйте свій час так, щоб останній прийом їжі відбувся не раніше, ніж за три години до сну.

Як раніше писав MedOboz, розпізнати розвиток діабету можна самостійно за рядом ознак. Первій з них – повільне загоєння невеликих ран і порізів.

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