Смаколики для діабетиків: 5 корисних рецептів

При діагнозі "цукровий діабет" доводиться обмежувати себе в багатьох продуктах, особливо, якщо мова йде про солодощі. Адже неправильні ласощі можуть спровокувати важкі наслідки.

Але це не привід ставити хрест на всіх солодощах. MEDOBOZ підготував для вас рецепти смачних і корисних десертів, які можна їсти без побоювання за своє самопочуття.

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Морквяних пиріг

Вам знадобиться: терта морква - 150 г, масло вершкове - 20 г, сметана (жирність 10%) - 100 мл, сир (жирність 0-5%) - 500 г, яйця - 1 шт., Вода очищена - 2 л, тертий або мелений імбир - 1 щіпка, спеції (кмин, зіра і коріандр) - 1 ч.ложка, сорбіт або інший дозволений підсолоджувач - за смаком.

Залийте моркву водою і дайте відстоятися протягом 3-х годин. Зливайте воду і заливайте свіжу щогодини. Після - відіжміть через марлю, і змішайте зі сметаною і маслом.

Протушкувати цей мікс протягом 7 хвилин.

Тим часом відокремте білок від жовтка: перший збийте з підсолоджувачем, а другий - змішайте з сиром.

Протушкуйте моркву, змішану з обома частинами яєчного міксу, імбиром і спеціями, після чого відправте в формочку і випікайте протягом 20 хвилин при температурі 180 градусів.

Апельсиновий кейк

Вам знадобиться: апельсин - 1 шт., яйця - 1 шт., сорбіт - за смаком, мелений мигдаль - 100 г, сік одного лимона, цедра лимона - 1 ч.ложка, кориця мелена - за смаком.

Проваріть апельсин протягом 20 хвилин, потім остудіть, розріжте, очистіть від кісточок і подрібніть в блендері.

Збийте яйце з сорбітом, додайте лимонні інгредієнти, перемішайте і додайте горіхи.

Після з'єднайте пюре апельсина з яєчним міксом, перекладіть тісто з формочки і випікайте 40 хвилин при температурі 180 градусів.

Штрудель з грушею

Вам знадобиться: борошно грубого помелу - 4 ст. ложки, вода очищена - півсклянки, рослиннаолія - 50 мл, груша - 2 шт., фундук подрібнений - 50 г, мускатний горіх - 0,5 ч.ложки, сік половинки лимона.

Замісіть тісто, змішавши борошно, сіль, воду і рослину олію. Грушу очистіть від шкірки і серцевини, наріжте пластинками і змішайте з горіхами і лимонним соком.

Розкачайте тісто тонким шаром і загорніть в нього начинку. Помажте штрудель рослинним маслом і випікайте 30 хвилин при температурі 210 градусів.

Сирне суфле

Вам знадобиться: нежирний сир - 200 г, яблуко - 1 шт., Яйце - 1 шт., кориця і підсолоджувач - за смаком.

Очищене від шкірки і серцевини яблуко подрібніть в блендері. Змішайте пюре з сиром до однорідної консистенції. Додайте до міксу яйце, корицю і підсолоджувач, і ще раз все перемішайте.

Покладіть заготовку в формочку для випікання (або керамічну чашку) і відправте в мікрохвильову піч на 5 хвилин.

Цукерки

Вам знадобиться: нут - 200 м, інжир сушений - 150 г., горіхи (за смаком) - 100 г, какао - 2 столові ложки, підсолоджувач - за смаком.

Залийте нут водою і залиште на 8 годин. Інжир розмочуйте в воді протягом 2-3 годин.

Розмочений нут проваріть протягом години, потім злийте воду, остудіть і подрібніть в блендері. Також подрібніть інжир і змішайте його до однорідної маси з нутовим пюре, горіхами і підсолоджувачем.

Потім відокремлюйте від міксу невеликі порції (приблизно по чайній ложці), скатайте їх в кульки і виваляйте в какао. Готові цукерки відправте в холодильник на 1-2 години.

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